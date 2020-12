Rotary Club Clausthal-Zellerfeld spendet Weihnachtsgeschenke

Manchmal findet die Bescherung schon vor Heiligabend statt. So geschehen dieser Tage in den Räumlichkeiten der Hoff Kaffeesysteme GmbH in Lerbach. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Rotary Clubs Clausthal-Zellerfeld, Engelbert Abbenhaus, überreichte Club-Mitglied Martin Hoff insgesamt 48 Pakete. Anke Rehwagen vom Verein "Frauen für Frauen" in Osterode nahm mit zwei jungen Vertreterinnen einer Jugendwohngruppe den Löwenanteil der Gaben freudig entgegen. Die anderen Pakete wurden dem Frauenhaus in Goslar zugestellt. "Die Idee, zwei Frauenhäuser in Osterode und Goslar sowie Jugendwohngruppen für Kinder mit schwerem Schicksal in Osterode zu beschenken, kam uns spontan. Es dauerte nicht einmal vier Tage, dann war für jedes Paket ein rotarischer Geschenkpate gefunden", berichteten die beiden Vertreter des Rotary Clubs. "Wir haben die Präsente in weihnachtlich bedruckte Kartons verpackt, gespendet von der Firma Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH, Herzberg", freute sich Martin Hoff. Was genau die Geschenkpakete beinhalten, wurde allerdings nicht verraten.

