Auch 2020 kein Feuerwerk in der Altstadt Osterode

In Osterodes historischer Altstadt gilt zum Jahreswechsel das seit Jahren bestehende Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern und dies unabhängig von den Regelungen einer noch zu erwartenden Allgemeinverfügung des Landkreises Göttingen. Darüber informiert die Verwaltung der Stadt Osterode. Das bedeutet, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 am 31. Dezember und 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen. Dazu zählen Raketen, Schwärmer, Feuertöpfe und Knallkörper. "Damit soll in der von Fachwerkgebäuden geprägten Innenstadt die Brandgefahr verringert werden", begründet dies die Verwaltung. Das betroffene Gebiet dieses Verbotes ist begrenzt auf den Bereich zwischen der Bahnlinie, der Söse und der sogenannten Osttangente, der B241. Grundlage für dieses Verbot in der Altstadt ist die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Osterode am Harz.

Personenansammlungen vermeiden

Unabhängig davon hat die Stadt Osterode am Harz den Landkreis Göttingen gebeten, in der zu erwartenden Allgemeinverfügung nach der geltenden Niedersächsischen Corona-Verordnung ein Feuerwerksverbot anzuordnen. Dieses Verbot soll dazu dienen, Personenansammlungen und damit verbunden die Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden. Das Verbot wird sich auf den Parkplatz Bleichestelle erstrecken und auf die angrenzenden Grünanlagen an der Scheerenberger Straße und der B241 sowie die Fläche zwischen der Bundessstraße und dem Jugendgästehaus. Gestützt wird sich dabei auf Paragraf 10a, Abs. 2 der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Danach können Landkreise und kreisfreie Städte auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie auf belebten öffentlich zugänglichen Flächen das Abbrennen von bestimmten pyrotechnischen Gegenständen untersagen. mp