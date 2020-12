Wartbergschule Osterode organisiert Weihnachtsaktionen

Wie soll man die Adventszeit gestalten und den Schülern eine Freude bereiten, wenn coronabedingt viele Aktionen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden können? Diese Frage stellte sich auch die Wartbergschule in Osterode und löste sie mit pfiffigen Einfällen.

In der Vergangenheit gab es jeden Montag im Advent die "Adventsrunde" in der Pausenhalle. Es wurde eine Kerze angezündet, und die gesamte Schule traf sich in der Pausenhalle, um den vielen Schülerbeiträgen beizuwohnen. Unter Coronabedingungen ging dies natürlich nicht. So sind die Beiträge von Schülern und Kollegen vorher aufgenommen und anschließend auf den Schulserver eingestellt worden.

Im Klassenverband konnten dann die Schüler bei Kerzenschein gemütlich die Adventsrunde genießen. So gab es in diesem Jahr zum Beispiel Adventsgrüße des Schulleiters Dirk Pruschke, das Tanzvideo "Jerusalema", die Trommelgruppe, Bastelanleitungen oder Kunststücke auf einem Pferd zu sehen. Geschichten zu Weihnachten fehlten ebenso wenig wie der Weihnachtsmann, der gemeinsam mit seinem Gehilfen Elfie die Wartbergschule erkundete. Der Wintermarkt, der in jedem Jahr für viele Besucher sorgte, musste zwar in gewohnter Form ausfallen, aber er fand statt, nur eben anders.

Die einzelnen Klassen hatten kleine Sachen hergestellt, diese wurden mit Preisen versehen auf die schuleigene Homepage eingestellt und für eine Woche in der Pausenhalle aufgebaut. Klassenweise konnten anschließend die Schüler einkaufen sowie Bestellungen ihrer Eltern erledigen. In gleicher Weise wurden in der folgenden Woche Flohmarkartikel an "den Mann" gebracht. Auch das beliebte Krippenspiel musste einer anderen Darstellungsform weichen. Ursprünglich sollte es von den Schülern aus einer Kohorte eingeübt und dann entsprechend der Hygieneauflagen auf mehrere Termine verteilt an den letzten Schultagen vorgespielt werden: "Dann aber kam der Shutdown, und es waren kaum noch Schüler vor Ort da. Wir haben aber aus der Not eine Tugend gemacht und das Stück mit Mitarbeitern der Schule gespielt und aufgenommen. Die Schüler konnten es so im Homeschooling über den Schulserver anschauen", erzählte Schulleiter Pruschke. Somit war gewährleistet, dass trotz der besonderen Umstände keiner auf liebgewonnene Veranstaltungen verzichten musste.