Abgeranztes Klo auf Butterberg bietet unerfreulichen Anblick

Während das Thema Natur- und Umweltschutz angesichts brennender Urwälder, plastikverseuchter Meere und abschmelzender Gletscher immer mehr Menschen beschäftigt, scheint das so manchen Zeitgenossen zumindest vor der eigenen Haustür nach wie vor völlig kalt zu lassen.

Wilde Müllablagerungen auf dem Ührder Berg, wo ganze Säcke mit Unrat den Hang hinunter in den Wald geworfen wurden, alte Autoreifen in Richtung Clausthal am Straßenrand, einfach entsorgt, Abfall achtlos aus dem Auto geworfen und immer weiter angereichert im Straßengraben: All das scheint zuzunehmen, obwohl das Umweltbewusstsein eigentlich wachsen sollte.

Abgeranztes Keramikklo

Einen höchst unerfreulichen Anblick bietet derzeit ein abgeranztes Keramikklo, weithin sichtbar abgestellt an den Butterbergwiesen. Wer, so muss man sich fragen, macht so was? Letztlich, so ist zu vermuten, ist so manche Umweltsünde eine Folge geänderter Bestimmungen für die Sperrmüllabfuhr, bei der eben nicht mehr alles mitgenommen wird. Das muss dann, wie der Keramiksitz, auf der Mülldeponie entsorgt werden.

Die Stadt Osterode bietet im Rahmen ihres Internetauftritts unter "Bürgeranliegen" umfangreiche Möglichkeiten, sich mit seinen Belangen an die Verwaltung zu wenden, auch mit Hinweisen zu illegalen Müllentsorgungen. "Wir schauen da schon sehr genau hin. Nur müssen wir darüber auch informiert werden", erklärt Stadtamtfrau Thoskild Lätsch. Ordnungswidrigkeiten werden mit einem Bußgeld belegt oder in schweren Fällen als Straftat mit einer Freiheitsstrafe geahndet.