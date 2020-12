Schüler aus Osterode: Engagiert, um Leben zu retten

Osterode am Harz Vier Gymnasiastinnen des TRG in Osterode beschäftigten sich mit der Blutspende.

Dazu, dass bei der letzten Blutspendeaktion des DRK-Ortsvereins Osterode auch 25 Erstspender begrüßt werden konnten, dürften auch Nadine Waal, Anneke Kunau, Luca Sophie Zirbus und Neele Görs viel beigetragen haben. Denn die vier 13-Klässlerinnen des Tilman-Riemenschneider Gymnasiums (TRG) hatten sich im Seminarfach mit dem Thema „Blutspende“ beschäftigt. Dazu gehörte auch, dass auf dem Bildschirm im Haupteingang ein von ihnen erstellter Werbeclip lief, mit dem sehr informativen Satz, “Vier Prozent der Bürger spenden Blut, 100 Prozent erwarten eine Blutspende”.

Die Vier betonten, dass sie sich nicht von Anfang an für das Thema „Blutspende des DRK“ entschieden hatten. Doch die Eingeschränktheit der Corona-Pandemie, war eine gewisse Herausforderung, ein derartiges Projekt auf die Beine zu stellen. Letztendlich entwickelte sich die Idee, einen Blutspendetag am TRG zu organisieren. Schließlich hätten sie in den Medien erfahren, dass diese durchaus lebensrettende Aktion gerade wegen Covid 19 sehr wichtig sei, und dass die Spendenbereitschaft wohl gesunken wäre.

Auch wenn sie heraus bekamen, dass im Altkreis Osterode die Spendenfreudigkeit gestiegen ist, wollten die Schülerinnen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Blutspenden ist. Sie wollten sich aber nicht nur mit der Theorie befassen, sondern versuchten, Eltern, Lehrer und Mitschüler von der Sache zu überzeugen.

Diese Idee vom Blutspendetag am TRG teilten sie kurzfristig dem Blutspendedienst Göttingen mit, wo diese auf so große Aufmerksamkeit stieß, dass sie mit Karsten Harmening, dem Gebietsreferenten vom DRK Blutspendedienst NSTOB ( Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen) in Springe, verbunden wurden, welcher sich gerade in der Kreisstadt Göttingen aufgehalten hatte. Der musste jedoch erklären, dass derart spontane Einsätze leider nicht möglich seien, da die Planung der Termine bis Ende 2021 fortgeschritten sei.

Also überlegte sich das Quartett, wie es auf einem anderen Weg auf die Wichtigkeit der Blutspende aufmerksam machen könnte. Dabei halfen ihnen Karsten Harmening und der erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Osterode, Tobias Wittig. Sie hatten sich nach einem Gespräch mit dem Gebietsreferenten zunächst einmal dazu entschieden, auf dem Vertretungsplan am Haupteingang des Gymnasiums Werbung für die anstehenden Blutspendetermine in der Kurt-Schröder-Halle der gegenüberliegenden BBS II zu machen. Von Tobias Wittig hörten sie, was ihn dazu bewogen hat, sich so für das DRK und das Blutspenden einzusetzen.

Er erzählte, dass er gerade zwölf Jahre alt war, als seine große Schwester ihm mitteilte, dass ihr Freund eine neue DRK-Bereitschaft in einem Stadtteil seiner Heimatstadt Mainz gegründet hatte, wo es auch ein Jugendrotkreuz gäbe. Die Idee Henri Dunants, des Gründers des Roten Kreuzes, notleidenden Menschen zu helfen, ohne Ansehen ihrer Nationalität, Rasse, Religion, Geschlechts, sozialer Stellung oder politischen Überzeugung, allein bestimmt durch das Maß ihrer Not, zu helfen, habe ihn schon damals fasziniert hatte.„38 Jahre später bin ich immer noch dabei, ohne Pause, 34 Jahre davon in der Bereitschaft“.

Übrigens haben Nadine Waal, Anneke Kunau, Luca-Sophie Zirbus und Neele Görs nicht nur zum Blutspenden aufgerufen, sondern auch selbst gespendet. „Wir wollten mal sehen, wie das so abläuft“. Sie gestanden, dass sie anfangs sehr aufgeregt gewesen wären, aber da der knappe halbe Liter Blut ganz schnell “abgezapft“ gewesen sei, hätten sie festgestellt, „dass es gar nicht schlimm war“. Besonders gefreut hätte sie eine besondere Premiere, denn es gab erstmals der veganen Lunchpakete für die Spenderinnen und Spender. Die Vier sind noch nicht am Ende des Projekt-Weges angekommen. Denn sie wollen eine Vitrine mit Informationen rund um das DRK und ums Blutspenden gestalten und aufstellen. „In der Vitrine werden auch die nächsten Blutspendetermine drin zu sehen sein“. Übrigens wird dazu der DRK Ortsverein am 19. und 20. Januar 2021 wieder in die Kurt-Schröder-Halle einladen.