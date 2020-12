Damit es die Kinder warm und gemütlich haben

Osterode am Harz Der Waldkindergartenwagen ist in Osterode eingetroffen und soll noch in diesem Jahr abgenommen werden.

Zum Start des neuen Kindergartenjahres hatte die Stadt Osterode einen Waldkindergarten eingerichtet. Der Standort der Waldfüchse ist am Übergang von der Stadt in den Stadtwald am Fuchshaller Weg (wir berichteten). Das Interesse der Etern und Kinder an dem neuen Angebot ist groß. Wie jetzt Bürgermeister Jens Augat informierte, ist der Waldkindergartenwagen inzwischen eingetroffen, der auch im Herbst und im Winter ein Aufwärmen der Kinder ermöglicht und für „Indoor-Aktivitäten“ genutzt werden kann.

Die Zustellung des Wagens nach Osterode hatte sich verzögert, weil bundesweit Lieferschwierigkeiten wegen der großen Nachfrage bestand. "Jetzt muss noch die Heizung installiert werden", so Augat, der Kindergartenwagen soll noch in diesem Jahr abgenommen werden. Die Waldpädagogik hat sich laut Verwaltung in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem bewährten Bestandteil der Kinderbetreuungslandschaft in Deutschland entwickelt. Der ganzjährige Aufenthalt der Kinder in der Natur trage zur positiven körperlichen Entwicklung der Kinder durch Bewegung und zur Förderung der körpereigenen Abwehrkräfte bei.

Bis zu 15 Kinder im Kindergartenalter von drei bis sechs Jahren werden von 8 bis 13 Uhr von zwei Erzieherinnen betreut. Der Waldkindergarten wurde organisatorisch dem Kindergarten Fuchshalle angegliedert. "Ich freue mich sehr, dass es uns mit der Einrichtung eines Waldkindergartens gelungen ist, unser Betreuungsangebot weiter auszubauen und dabei zugleich ein völlig neues Betreuungsangebot zu schaffen“, zeigt sich Bürgermeister Jens Augat zufrieden. Ingesamt ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Osterode stark gestiegen. Die sieben städtischen Kitas sind restlos ausgebucht, ebenso die kirchlichen Einrichtungen. Stand März 2019 fehlten 60 Krippen- und 40 Kindergartenplätze. Für die Jahre bis 2022 wird mit einer Betreuungsquote von 50 Prozent bei den Ein- bis Dreijährigen und im Mittel von 90 Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen gerechnet. Grund für den Fehlbedarf sind unter anderem höhere Geburtenraten und ein Wanderungsplus von 2014 bis 2018 von 76 Kindern.

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden ist ein Neubau auf dem Röddenberg geplant. Überlegungen gibt es zudem für einen Ersatzbau für den Kindergarten Fuchsalle an anderer Stelle. In den vergangenen Jahren musste die Stadt Osterode mehr als 5 Millionen Euro für ihre Kitas aufwenden, die Erlöse lagen bei nur 2,8 Millionenen Euro.