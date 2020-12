Wegen Corona: Stadt Osterode sagt Neujahrsempfang ab.

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten erhebliche Einschnitte im sozialen und kulturellen Leben in den Gemeinden verursacht. Viele geplante Feiern, Jubiläen und andere Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Pandemieverlaufs haben sich die Stadt Osterode am Harz, der Flecken Bovenden, die Gemeinden Friedland, Gleichen, Adelebsen und Rosdorf entscheiden, die traditionellen Neujahrsempfänge in 2021 abzusagen.

"Die Empfänge sind in ihrer sonst üblichen Form im kommenden Jahr so nicht umsetzbar", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osterode am Harz.

Vielleicht können im Sommer kleine Sommerempfänge nachgeholt werden. "Dies wird man im Laufe der kommenden Monate feststellen", wird weiterhin seitens der Stadtverwaltung erklärt.