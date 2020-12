Einbruchdiebstahl in Osterode

Osterode. Am vergangenen Samstag entwendeten unbekannte Täter Schmuck und Bargeld aus einer Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße.

Einen Einbruchdiebstahl begangen unbekannte Täter am vergangenen Samstag in Osterode, das berichtet die Polizei. Im Zeitraum zwischen 19 und 22.10 Uhr drangen sie durch Aufhebeln der Hauseingangstür in eine Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße ein. Dort entwendeten sie eine Spardose mit Bargeld und eine hochwertige Goldkette. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf 3.700 Euro.