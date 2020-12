Spende in Spiele umgesetzt

. Nicht nur Schulleiter Dirk Pruschke und Sportlehrer Heiner Seeger, sondern die gesamte Lehrerschaft sowie alle Schüler durften sich über 250 Euro freuen, die sie vom LandesSportBund Niedersachsen, dem Niedersächsischen Kultusministerium und dem Sparkassenverband dafür erhielten, weil sie bei dem von ihnen traditionell ausgerichteten Sportabzeichen-Schulwettbewerb den dritten Platz erzielt hatten. Jetzt war die Freude mindestens genau so groß, als dieser finanzielle Gewinn in eine Vielzahl von Gruppenspielen umgesetzt worden war. Ob es die Zielwurfspiele Wikingerschach und Boccia, der Balance-Turm oder die Team-Box mit vielen Kooperationsspielen waren, um nur einige zu nennen, sie wurden alle mit Begeisterung „getestet“.Jetzt warten alle Spiele, die zum Mitmachen und Zuschauen einladen, darauf, während der großen Pausen bei der Schulfirma ausgeliehen zu werden. Sie dürfen auch mitgenommen werden, wenn eine Schulklasse mal on tour ist.