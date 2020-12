Virtueller Austausch

Die Auswirkungen der Corona Pandemie spiegeln sich auch in den beiden Städtepartnerschaften mit Armentières in Frankreich und Ostróda in Polen. „In diesem Jahr war alles anders. Persönliche Kontakte waren nicht möglich. Ich bin deshalb sehr froh, dass meine Amtskollegen der Einladung zum virtuellen Austausch jeweils gefolgt sind“, so Bürgermeister Jens Augat. Daher fand im Dezember eine zweite Videokonferenz mit Armentières statt, an der auch Ratsmitglieder aus Deutschland und Frankreich teilnahmen. Ebenfalls in diesem Monat konnte erstmals auch eine Videokonferenz mit Ostrodá durchgeführt werden, an der neben den Bürgermeistern Zbigniew Michalak und Jens Augat ebenfalls Ratsmitglieder aus beiden Ländern teilnahmen. In beiden Fällen erfolgte ein intensiver Austausch über die jeweilige Situation in den Partnerstädten. „Die digitale Technik hilft uns unsere Partnerschaften weiterzuleben. Der vereinbarte regelmäßige Austausch ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch vor Ort“, so Jens Augat abschließend.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder