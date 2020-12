Spendenaufruf der Tafel Osterode: „Keine Schokolade!“

Mit der Aufforderung nach „Keine Schokolade!“ ist der Verein Osteroder Tafel in diesem Jahr mit ihrer Spendenkampagne in die Vorweihnachtszeit gestartet. Ziel ist dabei, Gelder für Personalkosten zu generieren. Der Vorsitzende Dr. Hartmut Herrmann begrüßt diesen offensiven Weg und erklärt: „Wir benötigen – und das dringender denn je – Unterstützungen zur Deckung von Personalkosten, um ein wirtschaftliches und verlässliches Fundament für unsere täglichen Aufgaben zu schaffen.“

Für die Osteroder Tafel engagieren sich seit knapp 16 Jahren ca. 120 ehrenamtliche Mitarbeiter. Seit Beginn der Corona-Krise sind davon noch 70 Mitarbeiter für die Osteroder Tafel ehrenamtlich tätig. Dazu zählt der gemeinnützige Verein derzeit zehn geringfügig bezahlte oft wechselnde Mitarbeiter.

Wöchentlich fünf Tonnen Lebensmittel

Wöchentlich fahren die Mitarbeiter zu 26 Supermärkten und sammeln dort fünf Tonnen Lebensmittel ein. Damit eine dauerhafte und verlässliche Abholung, Sortierung, Lagerhaltung und Verteilung der großen Mengen an Lebensmitteln für die Bedürftigen gewährleistet werden kann, bedarf es neben den ehrenamtlichen und den geringfügig bezahlten Mitarbeitern auch festangestellte, dauerhafte Mitarbeiter, die für ihre Arbeit entsprechend entlohnt werden und dafür planbar einsetzbar sind.

Dr. Herrmann erklärt: „Dem Vorstand der Osteroder Tafel wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer deutlicher, dass es weniger an Lebensmitteln oder an saisonbedingten Süßigkeiten mangelt, sondern wir damit zu kämpfen haben, Mitarbeiter zu halten. Neben dem ehrenamtlichen Engagement unserer zahlreichen Unterstützer, denen wir mehr als dankbar sind, möchten wir Menschen die Möglichkeit bieten, hier zu arbeiten, und sie für ihre geleistete Arbeit entsprechend und dauerhaft bezahlen.“

Der Vorstand des Vereins Osteroder Tafel, bestehend aus Dr. Hartmut Herrmann (Vorsitzender), Uwe Klapproth (stellvertretender Vorsitzender) und Luise Schrader (Schatzmeisterin), ruft die regionalen Partner, Unternehmen, Organisationen und Mitglieder mit „Keine Schokolade“ auf, für Personalkosten zu spenden.

Weiterhin auch Süßigkeiten und Schokolade erwünscht

„Wer bei uns spendet, weiß ganz genau, wofür“, so Schrader. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie relevant das Thema Personalkosten in Unternehmen ist, und hoffen sehr, dass wir durch diesen offensiven Aufruf viele Menschen für eine Spende gewinnen können, um Mitarbeitern langfristig eine Perspektive bieten zu können“, erläutert die Schatzmeisterin.

Natürlich freuen sich die Mitarbeiter der Osteroder Tafel auch weiterhin, wenn Kinder und Jugendliche Schokolade und Süßigkeiten für Kinder aus bedürftigen Haushalten sammeln.

Spendenkonten der Osteroder Tafel: Sparkasse Osterode am Harz, IBAN: DE33 2635 1015 0120 0348 89; Volksbank im Harz eG, IBAN: DE25 2689 1484 1900 3404 00; Stichwort: „Keine Schokolade“; Kontaktdaten: www.osteroder-tafel.de und osteroder-tafel@t-online.de.