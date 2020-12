Corona 9. Dezember: 60 neue Infektionen im Landkreis Göttingen

„Ich bitte Sie, sich an bestehende Regelungen zu halten und es zu unterlassen, Schlupflöcher in den Vorschriften zu suchen“, ruft Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler auf.

281 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Innerhalb eines Tages sind 60 infizierte Personen hinzugekommen, meldete die Verwaltung am Mittwoch (Gesamtzahl). Bürgermeister und Landrat appellieren an die Bevölkerung (siehe unten). Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 9. Dezember bei 49,1.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 2.838. Davon gelten 2.459 Personen als von der Infektion genesen, 98 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (30 / 13)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (79 / 3)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (129 / 8)

Stadt Bad Sachsa (108 / 5)

Flecken Bovenden (54 / 6)

Samtgemeinde Dransfeld (33 / 6)

Stadt Duderstadt (218 / 17)

Gemeinde Friedland (76 / 4)

Samtgemeinde Gieboldehausen (91 / 3)

Gemeinde Gleichen (55 / 4)

Stadt Göttingen (968 / 82)

Stadt Hann. Münden (241 / 52)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (92 / 3)

Stadt Herzberg am Harz (298 / 4)

Stadt Osterode am Harz (177 / 16)

Samtgemeinde Radolfshausen (20 / 1)

Gemeinde Rosdorf (86 / 7)

Gemeinde Staufenberg (39 / 9)

Gemeinde Walkenried (44 / 38)

Reuter und Köhler appellieren an Bürger

Seit März 2020 arbeiten Mitarbeitende des Gesundheitsamtes und des Stadtordnungsdienstes sowie viele Weitere unter Hochdruck daran, Infektionsketten zu unterbrechen und bestehende Corona-Regelungen zu kontrollieren. Die Kolleginnen und Kollegen sind an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, so die Stadt Göttingen in ihrem Blog.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler bei einer Pressekonferenz im Sommer. Foto: Christina Hinzmann / GT / HK-Archiv

Vor diesem Hintergrund appelliert Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler: „Die Reduktion der Kontakte über einen so langen Zeitraum ist eine echte Belastung für alle Menschen. Ich bitte Sie dennoch, sich an bestehende Regelungen zu halten und es zu unterlassen, Schlupflöcher in den Vorschriften zu suchen. Jede und jeder kann einen Beitrag dazu leisten, die Infektionszahlen in Schach zu halten!“

„Die Corona-Fallzahlen sind im Landkreis unterschiedlich verteilt. Das kennen wir aus dem Frühjahr; aber jetzt erleben wir das auf höherem Niveau und statt einzelner Hotspots gibt es nun meist ein breites Infektionsgeschehen“, sagt Landrat Bernhard Reuter. Deshalb seien die täglichen Zahlen jeweils eine Momentaufnahme, die sich schnell ändern könne. Sein Appell: „Jede und jeder kann sich und andere schützen. Sie haben es selbst in der Hand, bleiben Sie konsequent, haben Sie Geduld.“

Derzeit werden Impfzentren eingerichtet, die Zulassung des Impfstoffs rückt in greifbare Nähe. „Lassen Sie uns gemeinsam durchhalten!“, ruft Köhler alle Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen auf.

