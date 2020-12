Tierheim verkauft Weihnachtsstiefel mit Leckereien für Vierbeiner

Das Tierheim des Tierschutzvereins Osterode und Umgebung hat sich eine ganz besondere Überraschung für die vierbeinigen Familienmitglieder ausgedacht, um der Vorweihnachtszeit einen besonderen Charme zu geben. Für die Fellnasen werden Stiefelchen, die auch die Socken des Nikolaus sein könnten, liebevoll gefüllt.

Wer so einen Sockenstiefel haben möchte, sollte sich im Tierheim melden und beim Abholen fünf Euro bereit halten. Anmeldungen für die mit Leckereien für die Vierbeiner gefüllten Stiefel unter Telefon 05522/502124 oder per E-Mail an tierschutz_osterode@yahoo.de. Ebenso sind die Wunschanmeldungen auch via Facebook oder Instagram möglich.

Abgeholt werden darf das Geschenk nach der Bestellung bis zum 20. Dezember täglich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr im Tierheim, Leege 25. Mit dem Erwerb dieses Weihnachtsgeschenkes machen die Tierhalter übrigens nicht nur ihren Vierbeinern eine große Freude, sie helfen damit auch den Schützlingen im Tierheim. pb