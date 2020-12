Weihnachtsbäume waren einst ein Nebenprodukt

Vielerorts kann man sie jetzt schon kaufen, andernorts können sie – wenn nicht gerade Verordnungen zur Corona-Pandemie diese Möglichkeit untersagen – kurz vor den Feiertagen selbst geschlagen werden: Weihnachtsbäume. Die Niedersächsischen Landesforsten haben in einer Mitteilung Tipps zusammengetragen, wie der Weihnachtsbaum aus dem Wald möglichst lange frisch bleibt und geben einen Einblick, was nach der Entsorgung mit den Bäumen passiert sowie in die Geschichte des Weihnachtsbaumes.

Demnach kamen die Weihnachtsbäume früher üblicherweise aus den heimischen Wäldern. Sie waren ein Nebenprodukt der Forstwirtschaft: Das Schlagen der Bäume diente der Waldpflege, indem schwächere Bäume aus den dichten Jungbeständen entnommen wurden. Die verbleibenden Bäume bekamen so mehr Licht und Platz und konnten sich besser entwickeln. Heute stammen etwa 90 Prozent aller Weihnachtsbäume mittlerweile aus eigens dafür angelegten, landwirtschaftlich bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen.

Weihnachtsbäume aus der Durchforstung gibt es kaum noch. Das hängt vor allem mit der Baumauswahl der Kunden zusammen. „Nordmanntannen sind heute mit großem Abstand am beliebtesten, auch weil sie eine besonders schöne Wuchsform ausbilden und wenig nadeln. Diese Baumart stammt aber aus dem Kaukasus und kommt in den heimischen Wäldern nicht vor“, schreibt Michael Rudolph, Sprecher der Landesforsten.

Geschichte des Weihnachtsbaumes

Die Entwicklung des Weihnachts- oder Christbaumes setzt sich aus Bräuchen verschiedener Kulturen zusammen. Lorbeer- und Tannenzweige wurden schon bei den Römern zum Jahreswechsel angebracht, um sich gegen Krankheit oder böse Geister zu schützen. Unter den Germanen galten immergrüne Nadelbäume als Symbole für die sich erneuernde Kraft der Natur.

Die erste Erwähnung eines Christbaumes stammt nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald aus dem Jahr 1419. Die Freiburger Bäckerschaft hatte einen Baum mit Naschwerk, Früchten und Nüssen behängt, den die Kinder nach Abschütteln an Neujahr plündern durften.

Erst 120 Jahre später, 1539, gibt es wieder einen urkundlichen Beleg, dass im Straßburger Münster ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Die frühesten Belege für einen geschmückten Tannenbaum im Inneren des Hauses stammen aus dem städtischen Handwerk. Eine Bremer Zunftchronik aus dem Jahr 1570 berichtet von einem kleinen Tannenbaum, der mit Äpfeln, Nüssen, Datteln, Brezeln und Papierblumen geschmückt und im Zunfthaus aufgestellt wurde.

Da der Weihnachtsbaum lange Zeit als heidnischer Brauch von der katholischen Kirche abgelehnt wurde, wurde er erst im 19. Jahrhundert als Mittelpunkt des Weihnachtsfestes zum Volksbrauch – zuerst in den Städten, dann auch auf dem Lande. An den Mittel- und Niederrhein kam der Weihnachtsbaum erst durch die Preußen. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts schmückten die Menschen die Festbäume auch mit Glaskugeln, Ende des 19. Jahrhunderts tauchen in den USA erste Weihnachtsbäume mit elektrischen Lichtern auf.

Pflegetipps

Ob nun traditionell mit Naschwerk oder mit Glaskugeln behangen: Damit man lange Freude an seinem Weihnachtsbaum hat, rät Sprecher Michael Rudolph, den Baum an einen kühlen, sonnen- und windgeschützten Ort, möglichst in einen Eimer Wasser zu stellen. Das verhindere das Austrocknen, außerdem solle der Baum bis kurz vor dem Aufstellen im Netz gelassen werden. „So verdunstet er am wenigsten und bleibt frisch.“

Ferner sollte der Baum nicht direkt vor der Heizung aufgestellt werden. „Ideal ist es, den Baum vor dem Aufstellen zwei bis drei Zentimeter frisch anzuschneiden und täglich zu gießen.“ Ein etwa zwei Meter hoher Weihnachtsbaum benötige bis zu zwei Liter Wasser am Tag.

Die Entsorgung

Nach den Feiertagen landen die Bäume oftmals an den Straßenrändern oder auf Sammelplätzen, wo sie vonseiten der Kommunen – oder von Vereinen – eingesammelt und abtransportiert werden. Im ländlichen Raum werden sie oft für die Osterfeuer genutzt, in Berlin allerdings liefern sie zum Beispiel in Biomassekraftwerken Strom und Fernwärme. Allein die etwa 350.000 Bäume liefern 500 Berliner Haushalten ein Jahr lang Strom und Wärme. In Leipzig werden die Weihnachtsbäume kompostiert und später zu Humus, in München werden sie teilweise zu Spanplatten verarbeitet. Wer einen eigenen Garten hat, kann den Weihnachtsbaum selbst kompostieren oder zu Brennholz verarbeiten. Wie auch bei Gartenabfällen ist eine Entsorgung im Wald nicht erlaubt.

Die nicht verkauften Baum-Restbestände werden immer häufiger an Zoos als Futter und Spielmaterialien für die Tiere abgegeben.