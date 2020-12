Stand Sonntag: Inzidenzwert im Kreis Göttingen steigt leicht

244 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell am Corona-Virus erkrankt. Das berichtete die Kreisverwaltung am Sonntag. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 6. Dezember bei 46,3. Am Freitag betrug der Wert 46,0.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 2.748. Davon gelten 2.406 Personen als von der Infektion genesen, 98 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Die Fallzahlen im Altkreis Osterode: Gemeinde Bad Grund 79 Infizierte/5 akut Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 127/8, Stadt Bad Sachsa 106/7, Samtgemeinde Hattorf 92/3, Stadt Herzberg 296/4, Stadt Osterode 172/11 sowie Gemeinde Walkenried 17/11.