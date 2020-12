Ambulante Hilfe Osterode bittet um Unterstützung für Wohnungslose

Weihnachten für Wohnungslose und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ist in Zeiten von Corona mit zusätzlichen Härten verbunden: „Diese Zeit wird für viele Betroffene noch trostloser und einsamer als die Jahre zuvor“, vermutet die Ambulante Hilfe Osterode, die wieder um Unterstützung bittet.

Die Ambulante Hilfe der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten betreut im Altkreis Osterode seit mehr als 30 Jahren Menschen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, sowie Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und Psychiatrie- und Psychoseerfahrung.

Wie in den vergangenen Jahren wollte die Ambulante Hilfe wieder die Menschen zu einer Weihnachtsfeier in ein Restaurant einladen, auf die sich alle schon lange gefreut haben. Dank Spendengeldern der Osteroder Bevölkerung konnte die Ambulante Hilfe in der Vergangenheit derart Betroffene bewirten, die am Rande der Gesellschaft leben. Auch für dieses Jahr war schon ein Termin in einem Restaurant reserviert worden.

Nun mussten sich alle von der Hoffnung auf ein geselliges Beisammensein bei einer Weihnachtsfeier verabschieden. „Die Feier war immer der Höhepunkt der Angebote der Beratungsstelle und wurde sehr gern angenommen. Die Tradition wird also dieses Jahr unterbrochen“, bedauert Sozialarbeiterin Sonja Jakob. In der Vorweihnachtszeit sei bei den betroffenen Menschen die Einsamkeit noch schmerzhafter spürbar als das ganze Jahr über. „Somit sind für manche die Festtage kein Grund zur Freude, sondern mit Isolation und negativen Emotionen verbunden.“

Diese Nöte möchten die Mitarbeiterinnen mit Speisen und Geschenken ein wenig schmälern. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, wie den alleinstehenden und einsamen Menschen trotzdem eine besondere Freude zu Weihnachten gemacht werden kann. Sonja Jacob: „Hierfür bitten wir die Osteroder Bürger und Bürgerinnen um Unterstützung. Es sollen Gutscheine von einem Osteroder Restaurant, einer Bäckerei und Fleischerei verschenkt werden. Somit können wir trotz ausgefallener Weihnachtsfeier auch ein klein wenig Restaurants unterstützen. Wie auch in den vergangenen Jahren soll es zusätzliche Geschenke mit nützlichen, schönen oder dringend benötigten Dingen geben.“ Dennoch bleiben Isolation und Einsamkeit wesentlicher Bestandteil bei diesen Menschen. Das Beschenken von den Benachteiligten der Gesellschaft sei nur möglich, weil es in Osterode und Umgebung Menschen gibt, die dies unterstützen: „Dafür ist das Team der Ambulanten Hilfe sehr dankbar.“ mp

Das Spendenkonto lautet: Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten, Ambulante Hilfe Osterode, IBAN DE11 2635 1015 0160 0951 21. Unter Angabe von Namen und Anschrift können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.