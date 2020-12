Aktenordner liegen auf einem Amt in Osterode.

Osterode. Bei einer Person in Verbindung mit der Kreisverwaltung hat es einen Coronafall gegeben. Nicht betroffen von Ausfällen sind städtische Ämter.

Coronafall: Fachbereich Bauen in Osterode ist in Quarantäne

Wegen eines bestätigten Coronafalls bei einer Person in Verbindung mit der Kreisverwaltung sind die Beschäftigten des Fachbereichs Bauen am Standort Osterode vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Verzögerungen möglich

Deshalb sind Terminvereinbarungen derzeit nur eingeschränkt möglich. Auch die Antragsbearbeitung kann sich verzögern. Das Team steht laut Landkreis Göttingen voraussichtlich ab dem 7. Dezember wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Nicht betroffen von der Maßnahme sind Einrichtungen der Stadt Osterode.

