Dass das Tierheim des Tierschutzvereins Osterode und Umgebung Schwein hat, ist in dem Fall bestimmt kein Sprichwort, denn es heißt Frederike. Dieses weibliche Minischwein hat in der Leege erst einmal ein neues Zuhause gefunden, wie so manch ein Stubentiger und so mancher Hund. Auf dem Weg dorthin brauchte es viele helfende Hände.

Das nette Borstenvieh ist noch recht jung, brachte aber bei seiner Ankunft im Tierheim so viel Übergewicht mit, dass es nicht mehr laufen konnte, wozu auch die viel zu langen Klauen zählten. Der Bad Grunder Besitzer hatte es gut gemeint, dem Tier ausnahmslos Unmengen an Dosenmais gegeben, und leider auch nicht den schon von Vorbesitzern durch die Nase gezogenen Ring entfernt. Tierheim-Team half Als „Frederike“ immer runder wurde und nicht mehr laufen konnte, bat er seine Nachbarn um Hilfe. Die zögerten nicht lange, sondern riefen sofort den Tierschutzverein Osterode und Umgebung an. Als das Tierheim-Team vor Ort war und die Lebensumstände des Schweines sah, informierte es sofort das Veterinäramt und einen Tierarzt. Am Ende stand für alle fest, dass es ins Tierheim nach Osterode gebracht werden sollte. Heimleiterin Joan-Frances Remy ist froh, dass es so viele helfende Hände für „Frederike“ gegeben hat. Foto: Petra Bordfeld / HK Damit stand allerdings die Frage im Raum: „Wie bekommt man das Schwergewicht problemlos in die Leege?“ Tierheimleiterin Joan-Frances Remy bat Männer des Bauhofes der Gemeinde Bad Grund um Mithilfe. Die zögerten nicht lange, sondern packten sofort behutsam mit an. … und Motorradclub half Somit war „Frederike“ gut in dem Transporter des Tierheims untergebracht worden. Doch sie musste ja da auch wieder raus. Joan-Frances Remy funkte spontan SOS an die Mitglieder des Motorradclubs Sultans MC aus Osterode, die sehr tierlieb sind und sofort bereit waren, zu helfen. So wohnt „Frederike“ jetzt erst einmal im Hundebereich des Osteroder Tierheims und kann es sich dort entspannt gemütlich machen. Im Außengelände wird ihr eine eigene Bleibe gefertigt. Übrigens stand und steht Barbara Küppers, die Eigentümerin des Ponyhofes Wulften, den Helfern mit wichtige Tipps zur Seite, wie diese neue Bewohnerin richtig versorgt wird, die auch schon abgenommen hat und wieder ein wenig spazieren gehen kann. „Vor dem Frühjahr 2021 allerdings werden wir aber nicht ein neues Zuhause für sie suchen“, so die Heimleiterin zum schwergewichtigen Neuzugang.