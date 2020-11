Den Blick gerichtet auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen

An der Hauptschule Neustädter Tor wird die Flagge gehisst. Links Polizeichef Heiko Fette, darüber Schulleiterin Stefanie Henkel und BISS-Mitarbeiterinnen.

Osterode. Am heutigen Mittwoch wird der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen – auch in Osterode. Dazu wurde eine Flagge gehisst.

Am Vormittag wurde in Osterode im Beisein von Polizeichef Heiko Fette, Schulleiterin Stefanie Henkel, Mitglied beim Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, und Mitarbeiterinnen von BISS die entsprechende Flagge an der Hauptschule Neustädter Tor gehisst. Wie die Zahlen belegen, hat das Thema Gewalt gegen Frauen bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. mp

