Corona am 17. November: Inzidenz 50,3 im Landkreis Göttingen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt bei 215. Das berichtete die Verwaltung am Dienstag. Der Inzidenzwert lag demnach am 17. November bei 50,3. Aktuelle Maßnahmen gelten weiterhin.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit SARS-CoV-2 steigt auf 2.282; davon sind 816 in der Stadt Göttingen gemeldet, 1.466 im weiteren Kreisgebiet. 1.975 Personen im Landkreis Göttingen gelten als von der Infektion genesen, 92 Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (17 / 4)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (69 / 13)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (114 / 4)

Stadt Bad Sachsa (90 / 2)

Flecken Bovenden (43 / 8)

Samtgemeinde Dransfeld (27 / 1)

Stadt Duderstadt (171 / 18)

Gemeinde Friedland (69 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (84 / 5)

Gemeinde Gleichen (45 / 5)

Stadt Göttingen (816 / 38)

Stadt Hann. Münden (113 / 42)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (86 / 11)

Stadt Herzberg am Harz (279 / 29)

Stadt Osterode am Harz (156 / 23)

Samtgemeinde Radolfshausen (12 / 1)

Gemeinde Rosdorf (66 / 5)

Gemeinde Staufenberg (20 / 6)

Gemeinde Walkenried (5 / 0)

