Gemeinsam mit Pastor Michael Bohnert gedachte Bürgermeister Jens Augat auf dem Osteroder Stadtfriedhof der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror auf am Ehrenmal auf dem Osteroder Stadtfriedhof.

Osterode. Großveranstaltungen zum Volkstrauertags waren coronabedingt überall abgesagt. Auch in Osterode fand das Gedenken nur im kleinsten Kreis statt.

Am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Terror gedacht

Großveranstaltungen anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 15. November, waren coronabedingt überall abgesagt. Daher fand auch in Osterode das Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror nur im kleinsten Kreis statt. Im Beisein von Bürgermeister Jens Augat (rechts) hielt Pastor Michael Bohnert eine kurze, sehr persönlich gestaltete Andacht. „Unser aller Aufgabe liegt darin, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen“, betonte Augat.

Am Volkstrauertag gedachte Osterodes Bürgermeister Jens Augat gestern gemeinsam mit Pastor Michael Bohnert auf dem Stadtfriedhof der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker und Nationen. „Dazu gehören auch die Opfer aktueller Krisengebiete an den Rändern Europas“, betonte der Bürgermeister. Verständnis und Hilfe aufbringen Pastor Bohnert sagte: „Viele von uns verbinden mit dem Volkstrauertag noch immer ihre eigene, sehr persönliche Erinnerung. Wir haben eine doppelte Verantwortung, nämlich zum einen den Ursachen von Kriegen nachzuspüren, ihnen nach Möglichkeit zu wehren und zum anderen für die Opfer Verständnis und Hilfe aufzubringen. Ich weiß, wir sind Menschen und keine Engel, solange es Menschen gibt, wird es Auseinandersetzungen geben.“ Solange es Kriege gäbe, solange würden Orte wie diese hier absolut notwendig sein, um unser Denken und Handeln immer wieder neu zu hinterfragen. Die Erhaltung solcher Mahnmale sei Friedenspflicht.

Corona wirkt wie eine Brennglas Bürgermeister Augat ergänzte: „Gerade heute, wo die Corona-Pandemie wie ein Brennglas wirkt und politische Krisen, Konflikte und Kriege, auch und gerade in unserer Nachbarschaft, die Nachrichten bestimmen und in der einige politische Kräfte immer häufiger versuchen, die dunklen Seiten der deutschen Geschichte zu relativieren, ist es wichtig, sich zu erinnern. Wir alle tragen Verantwortung dafür, die Grundlagen für den Frieden in Deutschland und Europa zu wahren und dafür Demokratie und Menschenrechte entschlossen zu verteidigen. Insofern sind wir alle aufgefordert unseren Beitrag zum Erhalt des Friedens zu leisten.“ Für ein friedvolles, soziales Miteinander entscheidens seien Achtung und Toleranz gegenüber Mitmenschen unabhängig von ethnischer Herkunft oder persönlicher Weltanschauung. In Osterode wie überall auf der Welt: Die Mahnung zum Frieden und die Aufforderung zur Versöhnung seien klare Botschaften dieses Gedenktages.