Bessere Orientierung für Wanderer des Hexenstiegs

Einer der beliebtesten Wanderwege Deutschlands, der Harzer Hexenstieg, beginnt oder endet am Pavillon an der Bleichestelle. Eine komfortable Lösung für alle Wanderer, die mit dem Auto oder dem Bus anreisen, um die 94 Kilometer lange Strecke über den Harz von Osterode am Harz nach Thale oder umgekehrt zu bewältigen.

Hinweisschild auf den Hexenstieg. Foto: Stadt „Bahnreisende waren in der Vergangenheit manchmal etwas orientierungslos, wenn sie mit dem Zug am Haltepunkt Mitte in der Harzstadt ankamen, um zum Beginn des Hexenstieges an der Bleichestelle zu gelangen“, erklärt Uwe Breyer von der Stadtverwaltung. Mit einer nun ausgeschilderten Wegeführung vom Haltepunkt Mitte zur Bleichestelle werden die Wanderer gezielt durch die historische Altstadt geführt. Geschichtsträchtige Gebäude Vorbei an geschichtsträchtigen Gebäuden, Geschäften und Kaffees geht es nun vom Kurpark zur Marientorstraße über den Kornmarkt und den Martin-Luther-Platz. Nach kurzem Weg durch die Johannistor-, sowie Scheerenberger Straße, geht es dem eigentlichen Start der Wanderung an der Bleichestelle entgegen. Im Zuge der Kornmarktsanierung ist vorgesehen, auch die Wegweiser zu touristischen und kulturellen Einrichtungen neu zu gestalten. Bereits jetzt wurde die bestehende Ausschilderung ergänzt. Viele Gäste und Einheimische nutzen inzwischen vermehrt das Fahrrad. Die Volksbank Arena Harz hat eine Vielzahl von E-Bike Ladestationen („Hier laden Sie auf“) eingerichtet. Daneben steht vor dem Harzkornmagazin ein überdachter Fahrradständer und eine Ladestation für E-Bikes und E-Autos mit abschließbaren Fächern zur Verfügung. Weitere Fahrradständer sollen folgen.