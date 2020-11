Verbesserung der Rahmenbedingungen ist Thema

Der Austausch zwischen Osteroder Unternehmen und der Stadtverwaltung wird auch in schwierigen Zeiten fortgesetzt. Deshalb besuchte Osterodes Bürgermeister Jens Augat zusammen mit dem ersten Stadtrat Thomas Christiansen und Uwe Breyer, Servicestelle Wirtschaft, die Firma Piller.

Unternehmen ist mehr als 100 Jahre in Osterode

Dr. Detlev Seidel, Geschäftsführer des Unternehmens, begrüßte die Gäste. Im Rahmen des intensiven Austausches ging es um die künftige Entwicklung des Unternehmens am Standort Osterode am Harz und eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen durch die Stadt. Die Firma Piller ist seit mehr als 100 Jahren am Standort Osterode am Harz beheimatet und eng mit dem Standort verbunden.

Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung

Piller ist ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung unternehmenskritischer Energieanwendungen.

1909 von Anton Piller in Hamburg gegründet, zog das Unternehmen 1919 an seinen heutigen Hauptsitz und Produktionsstandort in Osterode am Harz um.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine Tochtergesellschaft der englischen, diversifizierten und in Privatbesitz befindlichen Maschinenbaugruppe Langley Holdings plc.