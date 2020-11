Weihnachten im Schulranzen: Rumänienhilfe packt 100 Tornister

Osterode. Reges Treiben herrschte am Dienstag in den Räumen der Rumänienhilfe am Rollberg in Osterode. Die gesammelten Spenden gehen auf große Fahrt.

Reges Treiben herrschte am Dienstag in den Räumen der Rumänienhilfe am Rollberg in Osterode. Kisten wurden hin und her geschleppt, es wurde sondiert, sortiert und zugeordnet und schließlich gepackt. Das Team der Rumänienhilfe um Wolfgang Flörke, insgesamt sieben Helferinnen und Helfer, befüllten wieder hundert Schulranzen für die Aktion „Weihnachten im Schulranzen“.

Das ganze Jahr über wurden dafür Spenden zusammengetragen. Ganze Schulklassen und viele Einzelpersonen halfen, manche Kinder und Eltern haben abgelegte, doch gut erhaltene Ranzen gespendet, manchmal auch mit Inhalt. Nun wurden alle Ranzen möglichst gleichwertig, auf jeden Fall liebevoll, gefüllt Große Auswahl Material zum Schreiben und Malen, Stifte, Lineale, Radiergummis, Sportartikel, kleine Spielzeuge, gereinigte Kuscheltiere und Süßigkeiten: All das und einiges mehr wird nun bedürftige Kinder in Rumänien in der Vorweihnachtszeit erfreuen. Auch kleine selbstgefertigte Geschenke waren dabei. Rumänienhilfe Die Rumänienhilfe in Osterode organisiert die Sortierung und Verpackung von Spenden bis zur Verladung nach Rumänien. Die gemeinnützige GmbH „STArQ für Menschen“ beschäftigt dort Personen in Projekten zur Eingliederung. Deutsch, EDV-Unterricht, Gemeinschaftskunde sowie eine geregelte Beschäftigung werden angeboten. Mit dieser Hilfe und einem Netz von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Sammlern können inzwischen jährlich elf Lkw mit je 10 bis 15 Tonnen Kleidung und anderen Hilfsgütern nach Alba Julia geschickt werden. Sicher: Die Vorbereitungen seien arbeitsreich, man treffe sich über des Jahr fast täglich, räumen Flörke und Mitstreiter Eberhard Menzel ein. Aber der Einsatz lohne sich, denn die Materialien würden dringend gebraucht in Rumänien. Mehr als zehn Jahr läuft die Hilfsaktion schon, einst ins Leben gerufen von der Kommunalpolitikerin Gertrud Westland. Die Ranzen, in große Kartons gepackt, werden am heutigen Donnerstag mit dem nächsten Transport der Rumänienhilfe auf die Reise nach Alba Julia geschickt. Die Diaconia der dortigen Siebenbürger Gemeinde wird sie möglichst in Klassensätzen in Schulen verarmter Gebiete verteilen. Wo Schulen wegen Corona geschlossen sind, wird es Hausbesuche geben. Die Corona-Krise hat teilweise zu wachsender Verarmung geführt, weil viele Eltern, die in Westeuropa ihr Geld verdienen, nun arbeitslos sind. Heute startet wieder ein Lkw in Osterode. Foto: Michael Paetzold / HK-Archiv

Ein guter Grund, um dankbar zu sein Kommentar von Michael Paetzold Ein guter Grund, um dankbar zu sein Kommentar von Michael Paetzold Dankbar sein, gleich in mehrfacher Hinsicht, kann man angesichts des großen Engagements vieler Spenderinnen und Spender und der ehrenamtlichen Helfer, die in jedem Jahr die Aktion Weihnachten im Schulranzen möglich machen. Kindern im armen Rumänien zu helfen, ihnen in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten, dort, wo es an vielem fehlt, ist dabei Programm, und die Konstanz, mit der das Ziel über viele Jahre ohne Unterbrechung verfolgt wird, beeindruckend. Ein weites Netzwerk muss ständig gepflegt werden, um das zu erreichen und die Fülle, die unsere Gesellschaft zur Verfügung stellt, zu verwalten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Das macht Freude, aber auch Arbeit. Es sind aber auch die vielen Spenden, die der Rumänienhilfe grundsätzlich zugehen, die überzeugend unseren Überfluss und Wohlstand dokumentieren. Wenn das nicht ein Grund ist, dankbar zu sein!