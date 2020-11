In der Nacht zum Samstag, 7. November, haben Unbekannte einen „Blitzeranhänger“ des Landkreises Göttingen mit Farbe besprüht, der an der Durchgangsstraße (B241) in Dorste aufgestellt war. Sie umwickelten den Anhänger zudem mit Absperrband. Das teilt die Polizei Osterode mit.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterode in Verbindung zu setzen.