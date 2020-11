Corona-Pandemie: Inzidenzwert im Landkreis steigt auf 69

Im Herzberger Krankenhaus und in weiteren Kliniken in Südniedersachsen gilt ab Montag, 2. November, ein Besuchsverbot.

Die Zahl der positiv aus das Corona-Virus getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 252. Das teilte das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag mit. Der Inzidenzwert, also die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt laut des maßgeblichen Lageberichts des Landes am Sonntag bei 69.

Damit gelten nach wie vor die vom Land und vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis beschlossenen Maßnahmen. Im Vergleich: Die Fallzahlen von Mittwoch

Unter anderem gilt Maskenpflicht in der Stadt Göttingen auf den Wallanlagen, innerhalb des Walls (Innenstadt) sowie am Albaniplatz; in der Stadt Bad Lauterberg in der Innenstadt auf dem sogenannten Boulevard; es dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten beziehungsweise enge Angehörige privat, in der Öffentlichkeit oder in Gaststätten zusammenkommen; Veranstaltungen mit sitzendem Publikum dürfen maximal 100 Gäste umfassen.

Angesichts der steigenden Zahlen bestätigter Sars-CoV-2-Infektionen in der Bevölkerung hat die Helios Klinik Herzberg/Osterode entschieden, vorsorglich ein generelles Besuchsverbot in der Klinik zu erlassen. Das Besuchsverbot gilt ab dem 2. November und bis auf Weiteres. Das Besuchsverbot erfolgt laut Helios in Abstimmung mit den umliegenden Krankenhäusern der Region aus Göttingen, Northeim, Seesen, Bad Gandersheim, Duderstadt, Hann. Münden und dem Werra-Meißner-Kreis. Auch die Asklepios Harzkliniken (Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld) sowie die Kliniken Seesen haben ein Besuchsverbot ab 2. November bekannt gegeben, ebenso das St. Martini Krankenhaus Duderstadt.

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Göttingen ist wieder besetzt. Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0551/7075100 von Montag bis Freitag täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie von 15.00 bis 17.00 Uhr; am Wochenende samstags und sonntags von 10.00 bis 11.00 Uhr sowie von 15.00 bis 16.00 Uhr

Aktuelle Warnhinweise und Meldungen gibt es auf der kostenlosen KATWARN-App des Landkreises und der Stadt Göttingen sowie über den Messenger-Service der Stadt Göttingen.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit dem Corona-Virus steigt um 38 auf 1.922; davon sind 719 in der Stadt Göttingen gemeldet, 1.203 im weiteren Kreisgebiet. 1.585 Personen gelten als von der Infektion genesen, 85 sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben. Seit dem 20. Oktober wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, am 16. Oktober waren es 84.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (14 / 4)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (51 / 3)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (110 / 9)

Stadt Bad Sachsa (83 / 1)

Flecken Bovenden (32 / 2)

Samtgemeinde Dransfeld (23 / 9)

Stadt Duderstadt (137 / 45)

Gemeinde Friedland (69 / 2)

Samtgemeinde Gieboldehausen (76 / 24)

Gemeinde Gleichen (35 / 4)

Stadt Göttingen (719 / 86)

Stadt Hann. Münden (62 / 14)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (65 / 9)

Stadt Herzberg am Harz (245 / 19)

Stadt Osterode am Harz (123 / 11)

Samtgemeinde Radolfshausen (9/ 3)

Gemeinde Rosdorf (54 / 3)

Gemeinde Staufenberg (10 / 3)

Gemeinde Walkenried (5 / 1)

Corona: Aktuelle Entwicklungen und Regeln

Übersicht der Regeln ab 2. November: Neuer Lockdown- Was alles geschlossen wird – und was nicht

Die Lage in Osterode und Umgebung: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort