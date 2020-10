Auf dem sogenannten „Boulevard“ in Bad Lauterberg müssen Masken getragen werden.

Osterode. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen liegt am Donnerstag bei 39,3. Die aktuellen Maßnahmen gelten weiterhin. Alle Fallzahlen in der Übersicht.

199 Corona-Kranke im Landkreis Göttingen – Zahlen am 29. Oktober

Im Landkreis Göttingen sind 199 Personen akut an Covid-19 erkrankt. Das berichtete die Verwaltung am Donnerstagmittag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus liegt demnach bei 1.811; davon sind 679 in der Stadt Göttingen gemeldet, 1.132 im weiteren Kreisgebiet.

1.527 Personen gelten als von der Infektion genesen, 85 sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt laut des maßgeblichen aktuellen Lageberichts des Landes Niedersachsen für Donnerstag bei 39,3. Damit gelten weiterhin die vom Land und vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis beschlossenen Maßnahmen.

Im Vergleich: Die Fallzahlen von Mittwoch

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (12 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (49 / 3)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (104 / 10)

Stadt Bad Sachsa (83 / 1)

Flecken Bovenden (31 / 3)

Samtgemeinde Dransfeld (19 / 5)

Stadt Duderstadt (126 / 41)

Gemeinde Friedland (69 / 3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (72 / 21)

Gemeinde Gleichen (35 / 4)

Stadt Göttingen (679 / 61)

Stadt Hann. Münden (56 / 12)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (62 / 15)

Stadt Herzberg am Harz (228 / 8)

Stadt Osterode am Harz (114 / 3)

Samtgemeinde Radolfshausen (6 / 0)

Gemeinde Rosdorf (52 / 3)

Gemeinde Staufenberg (10 / 4)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

