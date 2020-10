Dorste: Schüttenhoff erst wieder im Jahr 2023

Auch wenn die Corona-Pandemie die traditionelle Anmeldung an Pfingsten dieses Jahres nicht hat stattfinden lassen, sollte das große Fest doch 2021 die Ortschaft auf Trab halten. Doch die Pläne für die Barrikaden, die Ausgestaltung der Umzugswagen und der Kleidung können erst einmal wieder beiseite gelegt werden, denn Corona ließ die Schüttenhoff-Gesellschaft Dorste während ihrer Jahreshauptversammlung, wo der Vorstand in den Ämtern bestätigt wurde, den Entschluss fassen, den Schüttenhoff erst 2023 steigen zu lassen.

Doch vor diesem Beschluss legte erst einmal der erste Schützenmeister Achim Dix seinen Jahresrückblick vor, der im Prinzip Gültigkeit für 2019 und 2020 hatte, fast zwei Jahre, in denen einiges geschehen ist. So hätte sich das Komitee nicht nur regelmäßig getroffen, um die Planungen für den Schüttenhoff 2021 weiter voran zu treiben. Es habe auch ein gemütliches und informatives Treffen mit dem heutigen Bürgermeister der Stadt Osterode, Jens Augat, stattgefunden. Im August des vergangenen Jahres sei man der Einladung der Schützengesellschaft Nienstedt gefolgt, denn deren Sommerfest wollte man nicht versäumen. Während im September das Schießen der Sösetal-Offizien in Eisdorf auf dem Plan stand, habe man sich im Oktober nicht das Oktoberfest der Alten Pankgräflichen Vereinigung Osterode Land entgehen lassen.

Bis dahin habe es nur fröhliche Ereignisse gegeben, doch das sollte sich schon im November 2019 ändern. Da stand nämlich fest, dass das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Jahreswechsel keinen Pächter mehr haben würde. Bei der Ortsratssitzung im Februar diesen Jahres stand die Festhalle im Mittelpunkt, denn das Ende des Monats Mai und die traditionelle Anmeldung des Schüttenhoffs 2021 bei Ortsbürgermeisterin Helga Klages waren nicht mehr weit weg. Doch schon im März erfolgte die Empfehlung der Absage von Veranstaltungen, auf der mehr als 1.000 Personen zu zählen sein könnten. Erste Befürchtungen zur Absage der Jahreshauptversammlung und des Anmelden des Schüttenhoffs beschäftigen das Komitee. Am 22. April fiel der Entschluss, eben diese Anmeldung zu verschieben. Denn immer noch hätte die Hoffnung vorgeherrscht, dass Covid bald ein Ende haben könnte. Bereits Anfang Juli habe man einen Antrag auf Nutzung der Festhalle für den Schüttenhoff an mehreren Terminen in 2021 gestellt, so der erste Schützenmeister. Außerdem seien erste Gespräche mit einem Caterer aufgenommen worden.

Im September war dann zu erfahren, dass es einen Interessenten fürs DGH gibt, der sich auch während der Novembersitzung des Ortsrates vorstellen werde. Dem Komitee war klar, dass wenn nur mit der Vorlage eines Hygienekonzeptes und von Abstandsregeln gefeiert werden darf „dieses weder von uns eingehalten noch durchgesetzt werden könnte“. Bei der Diskussion um das Für und Wider eines Schüttenhoffs 2021 waren sich alle einig darüber, dass es auch keine Entwarnung geben werde, wenn bis dahin schon ein Impfstoff gefunden sein sollte. Das Jahr 2022 wurde nicht ins Auge gefasst, weil genau in dem Jahr das 1.000-jährige Bestehen des Dorfes gefeiert werden soll. Und zwei solche Mammutfeste in einem Jahr könnte der Begeisterung der Bürger abträglich sein.

Achim Dix überreichte eine Schüttenhoff-Gesellschafts-Krawatte. Freuen durfte sich darüber Detlef Lüer, der mit der Wahl zum ersten Vorsitzenden der Forstgenossenschaft Realgemeinde Dorste Mitglied in dieser bereits 1742 gegründeten Gesellschaft wurde.

Info: Vorstandswahlen

Erster Vorsitzender: Achim Dix, zweiter Vorsitzender Torsten Klie, Kassenwart Walter Benneckendorf, Schriftwart Rainer Deppe-Wode.