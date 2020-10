Kino-Abriss Osterode: Belasteter Schutt muss beprobt werden

Noch ist das Kapitel Altes Kino Osterode nicht abgeschlossen, obwohl die Abrissarbeiten der Ruine am Brauhausplatz nach Jahren des Wartens auf die Entlassung aus dem Denkmalschutz und weiterführender Aktivitäten Ende Juli endlich begonnen hatten. Jetzt liegen noch etwa 400 Tonnen Bauschutt auf dem Gelände, und liegen und liegen. Da fragt sich mancher, warum das jetzt so lange dauert mit dem Abräumen. Für Aufklärung sorgt David Junker vom städtischen Bauamt.

Hohe Bleiwerte im Mörtel

„Wegen der Belastung des Abfalls mussten wir nachbeproben lassen. Jetzt warten wir auf die Ergebnisse der Fachfirma. Und das dauert leider.“

So hatten sich hohe Bleiwerte im Mörtel der Wände gefunden und der Außenbehang des Turms war asbesthaltig. Zwar wusste man das schon im Vorfeld, genaue Untersuchungen aber seien da laut Bauamt noch nicht möglich gewesen. Die Abrisskosten belaufen sich auf etwa insgesamt 170.000 Euro, die im Rahmen der Fördermaßnahme Lebendige Zentren finanziert werden, ein Programm, das städtebauliche Maßnahmen, die der zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung dienen und die Städte als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken will. Fördergeber ist das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Gelände wird sauber abgeräumt

Junker rechnet damit, dass in rund zwei Wochen die Arbeiten weitergehen können und das Gelände dann schnell und sauber abgeräumt werden kann. Geplant ist zunächst, den Boden mit einer Schotterschicht zu versehen.

Abrissarbeiten stehen dann noch am Turm und Eiskeller an, denn die Dachkonstruktionen sind marode und sollen ersetzt werden. Mit dem Abbruch der Gebäudeteile Kinosaal, Zugangsgebäude und der rückwärtigen Nebengebäude ging die Freilegung der Ostfassade des Eiskellers sowie des Turmes einher. Es ist beabsichtigt, diese Bauwerke in die weitere Flächenentwicklung zu integrieren, da sie als einzig verbleibende geschichtliche Zeugnisse im Zusammenhang mit der an diesem Ort jahrzehntelangen Brautradition stehen. Gelände und Gebäude befinden sich im Besitz der Stadt.

Zur Vorgeschichte

Es hat Jahre gewährt, bis die Kinoruine endlich aus dem Stadtbild verschwindet. Spätestens nach den Bränden in dem damals schon lange leerstehenden, eigentlich eindrucksvollen Jugendstilgebäude, bei dem 2015 zunächst der Dachstuhl komplett zerstört wurde – zwei Täter hatten gezündelt –, entwickelte sich die Ruine zu einem echten Schandfleck der Sösestadt und verfiel zusehends.

Für die Stadt Osterode und ihre Bürger stand Anfang Januar ein wichtiger Notartermin an. Unterschriften besiegelten endlich den Verkauf des Alten Kinos an die Stadt für einen Euro. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen mit den Eigentümern, eine Erbengemeinschaft. Die Finanzierung des Abbruchs des Gebäudebestandes ist im Rahmen der Städtebauförderung voll förderfähig. „Wenn das Gelände leergeräumt ist, müssen wir auch mit der Denkmalschutzbehörde besprechen, wie es weitergeht“, hatte Stadtbaurat Thomas Christiansen im Vorfeld der Arbeiten ausgeführt.

Er geht davon aus, dass neben dem Eiskeller auch der Turm als geschichtsträchtiges Objekt stehen bleiben wird. Er kann sich eine Bebauung unter Einbeziehung dieser Gebäude samt Obere Mühlenstraße 5 durchaus vorstellen. „Das ist ein Top-Grundstück“, hatte er erklärt.

Es gibt Interessenten

Investoren haben zwischenzeitlich Interesse an dem exponiert gelegenen Gelände bekundet, einen Zuschlag allerdings hat es laut Bauamt bis jetzt noch nicht gegeben. Auch die Überlegung, dort ein Medizinisches Versorgungszentrum zu errichten, steht im Raum.

Eine komplett freie Fläche oder einen großen Parkplatz schließt der Bauamtsleiter aus. Die Abrissarbeiten führt eine Baufirma aus Langelsheim/Wolfshagen aus.