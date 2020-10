Auf Initiative von Sabine Tippach errichten insgesamt 31 Mädchen und Jungen aus Osterode und einigen Nachbarortschaften ein Weihnachtsdorf aus Ton: Dabei sind bereits beim „Bau“ Wohn- und Gotteshäuser, Karussells, Verkaufsstände oder Brunnen entstanden. „Denn die jungen Künstler und Künstlerinnen haben Fantasie mit Können in überzeugendem Maß gemischt“, meinen die Verantwortlichen

Die Initiatorin, die schon in den Sommerferien den Nerv vieler Kinder getroffen hatte, schloss sich mit dem Verein Tourismus und Marketing (VTM) und der Stadtjugendpflege Osterode kurz und konnte mit dem Projekt, wo Ideen in Ton entstehen, überzeugen.

Töpferwerkstatt entstanden

So wurde das Haus in der Johannistorstraße 8, in dem einst ein Herrenmodengeschäft die Kunden anzog, zu einer Töpferwerkstatt umstrukturiert. Dort galt und gilt das Hygienekonzept, welches sich schon während des Ferienpasses im Sommer gewährt hat. Dieses Dorf, das mittlerweile schon fast einer Kleinstadt ähnelt, soll auch ausgestellt werden.

Das geschieht in der Zeit vom 25. November bis zum 23. Dezember im Fachwerkhaus, welches in der historischen Osteroder Altstadt, Am Schilde 2, zu finden ist. Dort wird nämlich „KUNST am Schilde“ in Kooperation mit der Stadt Interessierte zu der Kunstausstellung Weihnachts(T)RÄUME einladen.

Künstler stellen aus

Dort werden neun Künstlerinnen und Künstler ihre Exponate zusammen mit den Exponaten der Jungen und Mädchen im ersten Obergeschoss und im Innenhof vorstellen. Die Ausstellung ist montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zu dem Weihnachtsdorf gehören auch Zeichnungen, die ebenfalls in der Kunstausstellung gezeigt werden. Sie wurden von den 31 jungen „Architekten“ schon gemalt oder gezeichnet, bevor sie das tönerne Arbeitsmaterial in die Hand genommen hatten. Auf DIN A 4 Papier haben sie Gedanken darüber eingefangen, die zeigen, wie sie sich ihr zu fertigendes Projekt vorstellten und was alles in so ein einmaliges Dorf hinein gehört.