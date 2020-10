Mit der dunklen Jahreszeit naht die Hochsaison der Einbrecher

Osterode. „Tag des Einbruchschutzes“ am 25. Oktober: Die Polizeiinspektion Göttingen bietet wegen der Corona-Pandemie nur telefonische Beratung an.

Die Nächte werden länger, die dunkle Jahreszeit ist erfahrungsgemäß auch die bevorzugte Zeit der Langfinger. Zum „Tag des Einbruchschutzes“ am 25. Oktober bietet die Polizei Göttingen vor der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit hilfreiche Beratungen und Informationen zum Thema. Der „Tag des Einbruchschutzes“ steht unter dem Motto „Eine Stunde mehr Zeit für mehr Sicherheit“.

Telefonische Beratung

In Anbetracht der zu ergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus, wird in diesem Jahr keine öffentliche Einbruchschutzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion (PI) Göttingen stattfinden.

Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Göttingen, bietet daher für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag, am 25. Oktober, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr eine telefonische Beratung an. Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von „Profis“ verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen.

Einfache Maßnahmen helfen

„Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, aber auch am frühen Abend oder an den Wochenenden“. informiert die Polizei. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche würden durch Tageswohnungseinbrecher begangen. In Wirklichkeit dürfte die Zahl aber noch höher liegen, da bei Wohnungseinbrüchen – etwa auf Grund einer urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsinhaber – die genaue Tatzeit meist nicht feststellbar ist.

Polizeiliche Kriminalstatistik

Tageswohnungseinbrüche ereignen sich laut PI Göttingen mehrheitlich in Großstädten. Außerdem fallen Einbrecherbanden oft über ganze Wohnviertel her und räumen dabei schnell Häuser und Wohnungen aus. Wie für das Jahr 2018, verzeichnet die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik auch für 2019 einen Rückgang beim Wohnungseinbruch. Insgesamt wurden 87.145 Fälle einschließlich der Einbruchsversuche erfasst, 2018 waren es 97.504 (2017: 116.540). Die Aufklärungsquote lag 2018 bei 17,4 Prozent. Die Einbrecher verursachten im vergangenen Jahr einen Schaden (nur Diebesgut/Beute) von 291,9 Millionen Euro (2018: 260,4 Mio. Euro).

Eingebrochen wurde meist über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- bzw. Fenstertüren.

Die Quote der gescheiterten Einbrüche, also der Einbruchsversuche, ist nahezu unverändert (2019: 45,3 Prozent, 2018: 45,4 Prozent). Denn durch richtiges Verhalten und eine effiziente Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden.

So kann man sich schützen

„So schützen Sie sich vor Einbrechern“, gibt die Polizei entsprechende Tipps: „Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.“mp

Weitere Informationen

Viele weitere sinnvolle Tipps zum Thema „Einbruchschutz“ sind auch unter den folgenden Links erhältlich:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

www.k-einbruch.de/

www.nicht-bei-mir.de/

www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/