Osterode. Neue Schilder weisen an den Fußgängerbrücken der Söse auf die negativen Folgen des Fütterns hin. Das soll auch das Stadtbild verbessern.

Enten nicht füttern – neue Schilder in Osterode

Kein Entenfüttern an der Söse: Neue Schilder weisen an den Fußgängerbrücken auf die negativen Folgen des Fütterns der Enten hin. Auch wenn die Vögel Gebäckreste zunächst freudig aufnehmen, sollte man sich laut Stadtverwaltung dessen bewusst sein, dass das nicht artgerechte Füttern weder den Vögeln noch deren Lebensraum zugutekommt.

Stadtbild verbessern

Die Stadt Osterode am Harz hat daher die alte, inzwischen in die Jahre gekommenen Beschilderung gegen neue, zeitgemäße Informationstafeln ausgetauscht, um die Bürgerinnen und Bürger direkt am Wasser zu informieren. Die Erneuerung der Schilder gehört zu den Maßnahmen, mit denen Bürgermeister Jens Augat nach und nach sichtbare Verbesserungen im Osteroder Stadtbild einführen möchte.