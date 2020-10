Nachdem im April 1916 der Minister des Innern des damaligen Deutschen Reiches dazu aufgerufen hatte, Gelder zu stiften für den Bau guter und billiger Wohnungen „für kinderreiche Familien unter Bevorzugung der Kriegsteilnehmer“, beschäftigte sich auch der Osteroder Magistrat mit dem Thema.

Im Protokoll der Sitzung vom 1. August 1916 steht: „Die Gründung von Ansiedelungen für Kriegsbeschädigte soll ins Auge gefaßt werden. In Betracht kommt zunächst das Gelände bei Bayerfelde und bei den Hundeköpfen…“. Dort stünden 58 bzw. 18 bis 19 Morgen Land zur Verfügung, und Beyerfelde habe gute Zukunftsaussichten: Es bestünden seit langem Bestrebungen zum Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Osterode und Göttingen, die unmittelbar an der Ansiedlung vorüberführen werde. Nun, Krieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise verhinderten den Bau der Bahnlinie, aber bereits im Oktober 1916 trug Bürgermeister Dr. Hessel dem Magistrat eine neue Idee vor: Die Flächen der staatlichen Domäne auf dem Schäferberg seien in sehr verwahrlostem Zustand, und man könne dort eine völlig neue Siedlung schaffen, „welche den Zusammenhang zwischen Osterode und Beyerfelde herstelle, zumal ja die Stadt die Gründung von Ansiedlungen in der Beyerfelder Flur ebenfalls ins Auge gefaßt habe“.

Die dazu erfolgten Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium in Hildesheim über einen Ankauf der Flächen und wegen einer Entschädigung für den Domänenpächter zogen sich bis ins nächste Frühjahr hin. Letzterer bekam schließlich 72.000 Mark als Ablösesumme. Am 3. April 1917 fassten die städtischen Kollegien der Stadt Osterode den Beschluss, die staatliche Domäne am Amtshof zusammen mit ihren Ländereien (ca. 105 Hektar) für 134.000 Mark anzukaufen. Dr. Hessel legte die Ziele der Maßnahme dar: Der für die Zeit nach dem Krieg prognostizierten Wohnraumnot zu begegnen, neue Arbeitsmöglichkeiten für die aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten zu schaffen, durch den Zuzug Handel und Gewerbe in der Stadt aufblühen zu lassen und durch die von den Siedlern angebauten Garten- und Feldfrüchte die Ernährungslage der gesamten Bevölkerung zu verbessern. Der Kaufvertrag wurde am 30. Oktober 1917 wirksam. Von den Flächen bei Beierfelde war nicht mehr die Rede. Ein Teil des Gebietes der im Stadtbereich liegenden Gebäude des Wirtschaftshofes des ehemaligen Klosters St. Jacobi und späteren Schlosses und Amtssitzes wurde ab 1927/1928 mit Wohnhäusern bebaut. Die landwirtschaftlichen Flächen auf dem Schäferberg wurden an die Hannoversche Siedlungsgesellschaft (HSG) verkauft.

Diese hatte in der preußischen Provinz Hannover die Aufgabe übertragen bekommen, neue Gebiete für die Ansiedlung von Kriegsbeschädigten zu erschließen. Das Land wurde dazu in Flächen von etwa ein bis zwei Morgen (ein viertel bzw. ein halbes Hektar) zum Zwecke gärtnerischer und landwirtschaftlicher Nutzung aufgeteilt. Zusätzlich konnten weitere Flächen außerhalb des Siedlungsgeländes hinzu gepachtet werden. Die Provinz Hannover hatte „Grundsätze“ für die Ansiedlung von Kriegsversehrten erlassen, so sollten sie nur „kleine Landstellen (Eigenbesitz oder Pachtung)“ erhalten. Es sollte davon abgesehen werden, reine Kriegsbeschädigtensiedlungen zu gründen, außerdem sollte durch den Anschluss an eine Gemeinde die Integration der Siedler gefördert werden. Diese sollten möglichst aus der Gegend stammen und verheiratet sein, dazu mit ländlichen Verhältnissen vertraut und schuldenfrei. Kriegsbeschädigte bekamen vom Staat eine Kapitalabfindung von 23.500 Mark – die Pacht für einen Morgen Land betrug 30 Mark, der Kaufpreis dafür wird mit „höchstens sechshundert Mark pro Morgen“ angegeben.

Werbekampagnen und ihre Folgen

Der Bau von Kriegsbeschädigtensiedlungen wurde unter der Annahme gefördert, dass diese Menschen nach dem (gewonnenen) Krieg so ausreichend versorgt sein würden, dass sie den Bau von Siedlungshäusern finanzieren könnten. So wurde in den örtlichen Zeitungen und überregionalen Zeitschriften (zum Beispiel „Heim und Scholle“) eifrig Werbung dafür betrieben. Es wurde darauf hingewiesen, dass durch Zuschüsse und Beleihungen zumindest für Kriegsbeschädigte nur noch die Kosten in Höhe ihrer Kapitalabfindungen auflaufen würden. Für das erzeugte Obst und Gemüse (beides war in der Region Mangelware) gäbe es ein großes Absatzgebiet, und die Lage der Siedlung erlaubte zusätzliche Einnahmen „durch Aufnahme von Sommerfremden“. Auch die mögliche gute schulische Versorgung der Kinder der Ansiedler wurde hervorgehoben – heute würde man sagen, dass alle Schulformen am Ort vorhanden seien.

Auf die angepriesenen Siedlerstellen setzte offenbar ein sehr großer Ansturm ein. Von überall her bewarben sich Siedler um eine Parzelle. Die Stadt sah sich bald veranlasst, die Werbung einzustellen. „Die Zahl der Bewerber für die wenigen Siedlerhäuser, die errichtet werden können, ist so groß, dass weitere Bewerber vorläufig nicht in Frage kommen“, hieß es in einem Schreiben an „Heim und Scholle“. Des Weiteren wurde darauf verwiesen, dass man Schwierigkeiten habe, den Interessenten keine „Hoffnung erweckende(n) Auskünfte“ zu geben.

Erste Siedler

Es vergingen aber immer noch zwei Jahre, bis der erste Siedler sein Haus beziehen konnte: Friedrich Faßbender zog am 23. Dezember 1919 mit seiner Familie in das Haus ein, das er auf der stadtnächsten Parzelle der Siedlung (heute Krebecker Landstraße 3) hatte errichten lassen. Immerhin hatte er bereits am 24. Mai 1917 ein Siedlergrundstück bei der Stadt beantragt. Ein Bebauungsplan von 1918 weist erst etwa 40 Grundstücke im Im Strange, in der Hohen Straße (heute: Admiral-Zenker-Straße), der Krebecker Landstraße und dem Unteren Ristchenweg aus. Ein Jahr später enthält ein erweiterter Plan bereits über 180 Siedlerstellen. Die Normgröße liegt bei 1 bis 1,5 Morgen, nur am „Dorfplatz“ – dem späteren Lindenplan – gibt es wesentlich kleinere Flächen. Das Haus von Friedrich Faßbender wurde ein „Besuchermagnet“. Viele Bewerber um einen Siedlungsplatz besichtigten es als „Musterhaus“.

Dieses und die weiteren Gebäude wurden mit einfachen Baumaterialien errichtet. Die Lehmfachwerkbauten waren nur teilunterkellert. Im Erdgeschoss befanden sich neben Wohnküche, Stube und Schlafzimmer noch Werkstatt und Waschküche sowie ein Kleinviehstall, im Dachgeschoss mehrere Kammern und ein Heuboden. Viele Siedler hatten nach dem Erwerb ihres Grundstücks, schon bevor die Häuser errichtet wurden, bereits Obstbäume gepflanzt und Gärten angelegt. Ende 1920 waren bereits 22 Parzellen bebaut, zum Teil mit Doppelhäusern – weitere 22 Stellen waren beplant.

Im Siedlungskataster von 1922 tragen von 60 vergebenen Parzellen 58 den Vermerk „bewohnt seine Stelle“. Die Siedler kamen nicht nur aus der Region oder aus der Stadt Osterode selbst, sondern aus ganz Deutschland, von Bonn bis Kattowitz, von Essen bis Frankfurt/Oder, wobei die östlichen Provinzen stärker vertreten waren. Eine größere Zahl Siedler waren ehemalige Marineangehörige, vom Heizer und Maschinist über den Deckoffizier bis zum Admiral: Durch die Auflösung der Kriegsmarine nach dem verlorenen Krieg mussten sie sich neu orientieren. Nach ihnen wurde die Siedlung auch gern „Marinesiedlung“ genannt.

Ein Name für die Siedlung

Nachdem die ersten Familien eingezogen waren, zeigte sich die Notwendigkeit, den Straßen der Siedlung – es waren im allgemeinen Feldwege, die bei feuchtem Wetter kaum begehbar waren – Namen und den Häusern Hausnummern zu geben: Postzustellung und Feuerversicherung verlangten danach. In einer handschriftlichen Notiz von Stadtbaumeister Neuse werden dazu Vorschläge gemacht, die dann auch übernommen wurden. Außerdem schrieb Neuse: „Eine geeignete Bezeichnung für die Siedlung würde sein Osterode - Dreilinden, weil im Sinne der Heimatpflege die alten Feldmarksbezeichnungen möglichst beizubehalten sind“ – eine solche Feldmarksbezeichnung existiert aber gar nicht.

Nach Gerhard Feuerriegel war Namensgeber einer der ersten Siedler, Wilhelm Ahlborn, der sich an den drei Linden orientierte, die an der Krebecker Landstraße am Ende der heutigen Bebauung westlich auf freiem Feld stehen. Einer der Bäume fiel dem Sturmereignis Ende Juni 1997 zum Opfer, ein weiterer musste etwa 15 Jahre später gefällt werden – beide wurden durch junge Bäume ersetzt. Aber auch am später „Lindenplan“ genannten Dorfplatz wurden drei Linden angepflanzt, die heute zu mächtigen Bäumen herangewachsen sind. Schon während der vorbereitenden Planungen zum Siedlungsbau wurde Ende 1919 auf die Notwendigkeit einer Siedlergenossenschaft hingewiesen. Im Dezember 1920 wurde sie endgültig gebildet, so dass die Siedler eine Anlaufstelle für alle ihre Bedürfnisse bekamen. „Die Genossenschaft hat den Zweck, den [...] Siedlern bei Bewirtschaftung ihrer Heimstätten durch Bereithaltung von landwirtschaftlichen Gütern, möglichst auch von Gespann, durch Beschaffung von Saatgut, Bereithaltung von Zuchttieren, Brutmaschinen, Apparaten und Einrichtungen zur Verwertung der Garten- und Felderzeugnisse der Siedler, durch Gewährung von Anleitung bei Bewirtschaftung ihrer Heimstätten, durch Beratung in Buchhaltungsfragen, durch Schaffung von Mustereinrichtungen, beim Absatz der Erzeugnisse und dgl. behilflich zu sein.“

Der Genossenschaft war keine lange Lebensdauer beschert: Nachdem die Siedler in den ersten zwei Jahren ihr Land fleißig bebaut und gute Erträge erzielt hatten, machte ein Unwetter im August 1922 die ganze Arbeit zunichte. Auch zahlreiche Siedlungshäuser wurden stark beschädigt. Die Inflation trug das Ihre dazu bei, die Rücklagen der Genossenschaft und auch der Siedler zu vernichten.

Siedlerglück und Unglück

„Siedlerglück und Unglück“: Unter diesem Titel steht ein Bericht vom 12. August 1922 im „Osteroder Allgemeinen Anzeiger“. Nach einer blumigen Beschreibung der Idylle des neuen Siedlungsgebietes im Stil seiner Zeit fährt der Autor mit den entsetzlichen Folgen des Unwetters fort, das die Gegend fünf Tage vorher getroffen hatte: „Noch am Abend des 7. August raste ein Hagelgewitter von nie dagewesener Stärke über diese blühende Siedlung und vernichtete restlos die gesamte Ernte der Felder, Wiesen, Obstbäume [...]. Das Wasser drang in die Häuser, füllte die Keller und ließ teilweise den Lehmputz von Decke und Wänden stürzen [...]. Die Zahl des erschlagenen Kleinviehs [...] ist erschreckend. Felder und Gärten gleichen einer gleichmäßigen, grau-grünen Wüstenei mit fast blätterlosen kahlen Bäumen und Sträuchern [...].“

Bürgermeister und Landrat riefen die Bürger zu Hilfeleistungen und Geldspenden auf, vom Unwetter verschonte Landwirte wurden um Spenden von Teilen ihrer Ernte gebeten, die Schlosskirchengemeinde lud zu einem Besinnungsgottesdienst ein. Die Schäden an den Häusern waren sicher nicht nur auf das Unwetter zurückzuführen, sondern auch auf die schlechte Bausubstanz der Gebäude.

Noch Jahre später setzte sich ein Abgeordneter des Preußischen Provinziallandtages und Rechtsanwalt aus Göttingen für die Siedler ein, auch Bürgermeister Dr. Hessel stellte Baumängel an vielen Häusern fest. Erst nachdem die Stadt 1926 die Siedlung von der HSG zurückgekauft hatte, bekamen die Siedler Summen von 1.500 bis 1.800 Mark für notwendige Reparaturen am Haus.

Entwicklung bis Zweite Weltkrieg

Bedingt durch die Inflation mussten einige Siedler ihre Häuser zum Verkauf anbieten. Sie wurden im Allgemeinen unter Wert verkauft, da es nur wenige Interessenten gab. Der Streit zwischen den Siedlern, von denen sich über 40 zusammengeschlossen hatten, und der HSG, um von dieser Reparaturkosten erstattet zu bekommen, wurde zum Dauerbrenner, bis die Stadt die Grundstücke wieder übernahm.

In der Zeit von Mitte der 1920er Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges erweiterte sich die Siedlung aber noch ein wenig: Im Kälbergraben entstanden acht Doppelhäuser, und Im Strange noch einmal zehn – allerdings sehr kleine – Doppelhäuser.

Auf einer amerikanischen Luftaufnahme vom 9. oder 10 April 1945 kann man für die Siedlung etwa 70 Häuser zählen, in denen – ohne Untermieter – ungefähr 100 Familien wohnten.

Eine ausführliche Fassung dieses Berichts wird im Jahresheft des Heimat- und Geschichtsvereins Osterode, den „Heimatblättern für den süd-westlichen Harzrand“, Heft 76/2020, mit allen Quellenangaben und längeren Zitaten, Anfang Dezember dieses Jahres erscheinen.