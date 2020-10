Die CDU hat am Donnerstagabend in einer Mitgliederversammlung in der Lindenhalle in Wolfenbüttel Holger Bormann zu ihrem Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 49 gewählt (Salzgitter, Wolfenbüttel und Vorharz).

Er setzte sich gegen drei andere Bewerber durch, darunter auch gegen den Osteroder Maik Schenkhut, der Autohäuser in Goslar und Osterode betreibt. Er erhielt im ersten Wahlgang 56 der 327 abgegeben Stimmen und landete auf Platz 3. oli