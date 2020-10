150 Jahre Eisenbahn in Osterode: Jubel empfing den ersten Zug

Der Ausbau der Chau­sseen und die dadurch ermöglichte Beschleunigung der Postkutschenkurse und Frachtfuhren hatten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Straßenverkehr weitgehend optimiert. Gleichzeitig zeigten sich aber die Grenzen, die das Verkehrssystem zu diesem Zeitpunkt erreicht hatte.

Die Straßentransportmittel, die sich seit Jahrtausenden praktisch unverändert lediglich der Muskelkräfte von Tier und Mensch bedienen konnten, waren den wachsenden Verkehrsanforderungen alleine nicht mehr gewachsen. Die erforderliche Verknüpfung weiter entfernter Wirtschaftsräume sowie die Erschließung neuer Bezugs- und Absatzmärkte konnte man mit diesen langsamen und kostenintensiven Verkehrsmitteln kaum bewerkstelligen.

Ein Forderung der Zeit

Die sich stetig steigernden Produktionszahlen der Industriebetriebe und das rasche Ansteigen der Bevölkerungszahl verlangten nach einem Transportmittel, das schnell, bequem, billig und zuverlässig große Mengen über weite Entfernungen befördern konnte. Der Straßenverkehr erfüllte Mitte des 19. Jahrhunderts – also lange bevor Kraftfahrzeuge zur Verfügung standen – diese Anforderungen nicht. Nur die Eisenbahn und dort wo sie möglich war die Schifffahrt waren in der Lage, Maschinenkraft für Transporte über größere Entfernungen im Binnenland einzusetzen.

So war der Bau von Eisenbahnen die Forderung der Zeit, wollte man das wirtschaftliche Wachstum nicht gefährden. 1835 konnte die erste deutsche Schienenstrecke zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet werden, zehn Jahre später waren in Deutschland bereits Eisenbahnen mit einer Streckenlänge von insgesamt 2.300 Kilometern in Betrieb. Auch die Industriestadt Osterode hatte sich schon frühzeitig um einen Eisenbahnanschluss bemüht, um die örtlichen Gewerbebetriebe zu fördern. Bereits 1844 reichte der Osteroder Magistrat bei der hannoverschen Ständeversammlung ein Gesuch ein, das eine Trassierung der sogenannten Südbahn durch das Sösetal forderte. Diese Südbahn, die Hannover mit Kassel verband, wurde jedoch schließlich im Leinetal errichtet.

Diskussion um Linienführung

Der Abschnitt von Alfeld bis Göttingen nahm 1854 den Betrieb auf, auf der Verlängerung nach Kassel fuhren seit 1856 Züge. Die weiteren Bemühungen der Osteroder zielten nun darauf ab, einen Anschluss ihrer Stadt an die Südbahn zu erreichen. Neben dem Magistrat setzte sich auch ein Osteroder Eisenbahnverein für die Interessen der Stadt ein. Verschiedene Linienführungen wurden vorgeschlagen und diskutiert: eine Stichbahn von Northeim über Katlenburg nach Osterode oder eine Durchgangsbahn von Northeim mit einem Umweg über Osterode nach Nordhausen.

Die Diskussion über die Linienführung der Strecke Northeim-Nordhausen warf die Frage auf, ob sie als Erschließungsbahn oder als Fernverbindungsbahn angesehen werden sollte. Eine Erschließungsbahn hätte sicherlich den Umweg über Osterode in Kauf genommen, um das dortige Transportaufkommen der Bahn direkt zuzuführen. Wenn diese Linie jedoch als Fernbahn vor allem Thüringen/Sachsen mit Nordwestdeutschland und dem Ruhrgebiet verbinden sollte, erforderte das eine Trassierung der Strecke möglichst auf dem kürzesten und direkten Weg.

Tunnel nach Katzenstein?

Die Regierung in Hannover entschied sich 1865 für den Bau einer Fernverbindungsbahn von Northeim über Wulften, Herzberg und Walkenried nach Nordhausen. Die Osteroder Interessen wurden jedoch auch berücksichtigt, indem wenigstens eine Stichstrecke von Katlenburg/Berka über Dorste und Förste nach Osterode errichtet werden sollte. Bezüglich der Trassenführung gab es dabei auch Überlegungen, ob die Bahn von Förste durch einen Tunnel (!) nach Katzenstein geführt werden könnte. Alternativ bot sich an, die Linie über den zum Herzogtum Braunschweig gehörenden Ort Badenhausen zu bauen. Während die ersten Arbeiten an der Strecke Northeim-Katlenburg/Berka-Osterode begonnen wurden, traten politische Ereignisse ein, die auch Auswirkungen auf das Osteroder Eisenbahnprojekt haben sollten.

Das Ringen der beiden Großmächte Preußen und Österreich um die Hegemonie in Deutschland eskalierte 1866. In Folge des Krieges wurde das Königreich Hannover von den Preußen annektiert. Nach diesem Übergang Hannovers vom selbstständigen Staat zu einer preußischen Provinz lagen nun andere Rahmenbedingungen für den Ausbau des Eisenbahnnetzes vor, so dass die Arbeiten an der Osteroder Strecke nach dem Ende der Kämpfe nicht wieder aufgenommen wurden. Die Regierung in Berlin setzte nun auf den schnellen Bau der direkten Verbindung Northeim-Wulften-Nordhausen.

Osterode suchte Verbündete

Bereits am 1. Dezember 1868 konnte deren Abschnitt Northeim-Herzberg den Betrieb aufnehmen, auf der Fortsetzung nach Nordhausen verkehrten dann am 1. August 1869 planmäßig Züge. Um ihrer Stadt nun doch endlich den ersehnten Eisenbahnanschluss zu verschaffen, suchten die Osteroder nach „Verbündeten“, die man für ein Bahnprojekt gewinnen konnte. Man erinnerte sich an die Vorschläge des Finanzrates August von Amsberg, der als Leiter der braunschweigischen Eisenbahnen bereits 1862 eine Verbindungsbahn von Seesen über Osterode nach Herzberg in die Diskussion eingebracht hatte. Diese Strecke, so hoffte von Amsberg, sollte den Braunschweiger Staatsbahnen einen größeren Anteil am Verkehr zwischen den Industrieregionen in Sachsen und Westfalen sichern. Die Braunschweiger Regierung nahm daher bereitwillig das von den Osterodern vorgetragene Projekt einer Bahn am südwestlichen Harzrand auf und trat in entsprechende Verhandlungen mit den preußischen Ministerien in Berlin. Relativ rasch kam es zu einer Übereinkunft der beiden Staaten, so dass die Bauplanungen bereits 1867 beginnen konnten.

Bis zum Herbst 1870 konnte man die Arbeiten an der Linie Herzberg-Osterode fertigstellen, während die Baumaßnahmen an der weiterführenden Strecke nach Seesen noch nicht abgeschlossen waren. Da die Fertigstellung des Braunschweiger Abschnitts nicht abzusehen war, entschloss sich die Eisenbahndirektion Hannover zunächst nur das Teilstück Herzberg-Osterode in Betrieb zu nehmen.

Die Güterzuglokomotive Nr. 249 (Ausschnitt) wurde 1868 von Schwartzkopff für die preußische „Königliche Direktion der Hannoverschen Staatsbahn“ gebaut. Foto: Stadtarchiv Osterode

Die Freude über diesen Bahnanschluss, um den die Osteroder sich seit etwa drei Jahrzehnten bemüht hatten, wurde von dem im Juli 1870 ausgebrochenen deutsch-französischen Krieg überschattet. Trotz dieser bedrückenden Ereignisse, die auch viele Osteroder auf die Schlachtfelder in Frankreich führten, beschloss der Magistrat, große Feierlichkeiten zur Betriebseröffnung zu veranstalten. Am 10. Oktober 1870 um 9.20 Uhr verließ der erste planmäßige Zug Herzberg, um 24 Minuten später unter dem Jubel der Bevölkerung in den festlich geschmückten Osteroder Bahnhof einzulaufen.

Eröffnungsfeier

Den Besuchern der Eröffnungsfeier bot die Eisenbahnverwaltung auch einen kostenlosen Sonderzug an, der die neue Verbindung befuhr. Der Osteroder Allgemeine Anzeiger beschrieb die Feierlichkeit: „… der Festzug mit bekränzter Lokomotive kam auf dem sehr schön decorirten Bahnhof hieselbst an… Eine große Zuschauermenge hatte sich daselbst eingefunden und war freudig bewegt, daß endlich der Zeitpunkt gekommen, den Gewerbefleiß, Handel und Wandel unserer Stadt durch eine neue Bahnverbindung gehoben zu sehen. Herr Bürgervorsteher-Wortführer Meine hielt eine kleine Ansprache. Zum Schluß wurde ein donnerndes Hoch auf unseren geliebten König ausgebracht und dann derer gedacht, die so thätig bei dem Bau der Bahn mitgewirkt haben.“ Neben der Osteroder Bevölkerung hatte der Magistrat auch die am Bau beteiligten Ingenieure und Eisenbahner sowie einige Ehrengäste zu der Feier eingeladen. So fand sich etwa Albert von Maybach, der Leiter der Eisenbahndirektion Hannover und spätere preußische Minister für öffentliche Arbeiten, in Osterode ein. Auch der Hildesheimer Landdrost Graf von Westarp nahm an den Feierlichkeiten teil. Am Abend lud der Osteroder Bürgermeister Bernhard Baurschmidt die Ehrengäste und Honoratioren der Stadt zu einem Festessen in den „Englischen Hof“ (heute: Kornmarkt 12) ein. In seiner Rede sagte der Bürgermeister: „Der heutige Tag, an welchem unsere Stadt mit dem großen deutschen Eisenbahnnetze in Verbindung tritt, krönt die Bestrebungen langer Jahre, erfüllt einen der lebhaftesten Wünsche, welche hier gehegt sind und verheißt einen neuen Abschnitt segensreicher Entwicklung unserer Stadt.“

Fahrplan trat erst nicht in Kraft

Der für die neue Strecke entworfene Fahrplan sah täglich drei Personenzugpaare zwischen Herzberg und Osterode vor, jedoch konnte dieser Plan zunächst nicht in Kraft treten. Aufgrund des Krieges standen nicht genügend Lokomotiven und Waggons zur Verfügung, um den fahrplanmäßigen Verkehr in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Zu dem Engpass war es gekommen, da sehr viele zusätzliche Züge für die Versorgung der in Frankreich stehenden Truppen benötigt wurden. So konnte die Eisenbahn auf der Osteroder Stichstrecke zunächst nur einen beschränkten Betrieb aufnehmen. Die Fertigstellung des folgenden Abschnittes von Osterode nach Seesen verzögerte sich noch um beinahe elf Monate, erst am 1. September 1871 ging auch dieser Schienenstrang in Betrieb.