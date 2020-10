Neue Ortsvorsteherin auf Düna

Düna hat eine neue Ortsvorsteherin: Nachfolgerin von Silke Heyde ist Johanna Wehmeyer. Nachdem der Osteroder Stadtrat am 3. September Johanna Wehmeyer zur neuen Ortsvorsteherin für die Ortschaft Düna bestimmt hat, konnte Bürgermeister Jens Augat die Ernennungsurkunde überreichen.

Johanna Wehmeyer tritt die Nachfolge von Silke Heyde an, die diese Aufgabe im Herbst 2016 übernommen hatte. „Silke Heyde hat die Ortschaft engagiert und mit viel Herzblut vertreten. Umso mehr bedauern wir, dass sie nun als Ortsvorsteherin ausscheidet. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir in Johanna Wehmeyer eine neue Ortsvorsteherin gefunden haben, die sich mit viel Elan für die Belange der Ortschaft Düna einsetzen wird,“ so Bürgermeister Jens Augat.