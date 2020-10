Kreistag will die regionale Gastronomie unterstützen

Osterode. Mit einer Kampagne will man die Öffentlichkeit sensibilisieren, gerade in der Herbst- und Winterzeit die Gastronomie zu unterstützen.

Der Kreistag will eine Unterstützungskampagne für die regionale Gastronomie starten. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Abgeordneten in ihrer jüngsten Sitzung in der Osteroder Stadthalle einstimmig. Demzufolge wird der Landrat „gebeten, gemeinsam mit der WRG eine Kampagne zu initiieren, die eine öffentlichkeitswirksame Unterstützung der regionalen Gastronomie im Landkreis in der kommenden Herbst- und Winterzeit bewirkt.“ Ziel dieser Öffentlichkeitskampagne soll laut Beschlusstext sein, Bürger „auf die in der kalten Saisonvermutlich für viele gastronomische Betriebe kommende oder sich verstärkende prekäre Situation aufmerksam zu machen und dafür zu werben, diese Betriebe durch ‚Außer-HausVerkauf‘ von Mahlzeiten oder den Erwerb von Gutscheinen zu unterstützen.“

50 Flüchtlinge aus Moria sollen aufgenommen werden Mit großer Mehrheit wurde außerdem beschlossen, dass der Landkreis Göttingen „seine Bereitschaft zur schnellstmöglichen Aufnahme von mindestens 50 Flüchtlingen, die durch den Brand des Lagers Moria besonders betroffen sind“, erklärt, und zwar zusätzlich zu dem Kontingent an Flüchtlingen, das der Landkreis ohnehin aufnimmt. Dieser Antrag kam von der Mehrheitsgruppe SPD/Grüne/FWLG. Die CDU hatte einen eigenen, inhaltlich ähnlichen Antrag gestellt, der aber von der Mehrheit abgelehnt wurde. Beschlossen wurden auch der Schulmedienentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen, der „Standards und Ziele für die Digitalisierung an den Schulen des Landkreises“ definiert und „den Schulen auf diese Weise Orientierung für ihre eigenen Medienbildungskonzepte“ gibt, wie es in der Vorlage heißt, sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von bis zu 300.000 Euro jährlich bis 2027 zur Unterstützung des Projektes „Naturschatz Gipskarstlandschaft Südharz – Weidelandverbund & Natur erleben“ des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Göttingen (wir berichteten). Umweltverbände weisen auf Schutzwürdigkeit hin Zu diesem Tagesordnungspunkt erinnerte Raymond Rordorf (Grüne) daran, dass Umweltverbände bereits vor Jahrzehnten auf die außerordentliche Schutzwürdigkeit der Gipskarstlandschaft im Südharz hingewiesen hätten, was aber den Interessen der Gips abbauenden Unternehmen entgegenstehe und laut Rordorf in der Vergangenheit aus der Sicht der Umweltschützer zu „schlechten Kompromissen“ geführt habe, was Abbauflächen angeht. Das nun geförderte Naturschutzvorhaben des Landschaftspflegeverbandes nannte er „bedeutend“. Der Tagesordnungspunkt „Gemeinnützigkeit der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Resolution des Kreistages Göttingen“, den die Gruppe Linke/Piraten/Partei beantragt hatte, wurde wegen Nichtzuständigkeit des Landkreises und mit Verweis auf ein laufendes Verfahren von der Mehrheit wieder abgesetzt.