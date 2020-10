Tafel Osterode erhält Geld vom Bund

Die Osteroder Tafel e.V. erhält aus dem Sonderprogramm des Bundes „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ eine Förderung in Höhe von 2.182 Euro. Dies teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne mit.

Ländlicher Raum soll gestärkt werden

Ziel der Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ des Bundes ist die Unterstützung ehrenamtlicher Initiativen, die in ländlichen Räumen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in der Folge der COVID-19-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.

Kühne: „Auch wenn zwischenzeitlich viele Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben wurden, müssen immer noch eine Vielzahl von weiterhin bestehenden Auflagen und neue Rahmenbedingungen eingehalten werden. Das führt zu erheblichen Einschränkungen sowie zusätzlichen Aufwendungen und Kosten, die wir durch diese Förderung abfedern wollen.“