Sicher mit Gabelstapler arbeiten

Sieben Beschäftigte der Harz-Weser-Werke (HWW) absolvierten in der Werkstatt Osterode die Ausbildung zum Führen von Flurförderzeugen, besser bekannt als Gabelstaplerführerschein. An zwölf Tagen trafen sich die Fahranwärter, um sich bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten und den Umgang mit der Maschine zu erlernen. Die Ausbildung wurde von HWW-Mitarbeiter Ingo Barke, der als Fachkraft für Arbeitssicherheit auch die Qualifikation zum Gabelstaplerfahrer-Ausbilder hat, nach den aktuellsten Ausbildungsrichtlinien der Berufsgenossenschaften durchgeführt.

In Theorie und Praxis überzeugt

In dem Lehrgang wurden sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse zum Führen von Gabelstaplern vermittelt. Besonderer Wert wurde unter anderem auf die Themen Unfallverhütung und Ladungssicherung gelegt.

Die praktische Einweisung am Gabelstapler wurde ebenfalls durchgeführt. Daneben standen auch viele Fahrübungen auf dem Programm. Zum Abschluss mussten die sieben Teilnehmer eine Prüfung ablegen. Sie bestand aus einem theoretischen als auch einem praktischen Teil, der viel Geschick und das Beherrschen des Fahrzeugs erforderte.

Stolz auf den Erfolg

Am Ende konnten Sabrina Nolte, Sebastian Hendrich, Fabian Kaufmann, Helmut Bierwirth, Daniel Eichler, Stefan Santiago-Toledano und Udo Lienauer stolz ihren Fahrausweis und das Teilnahmezertifikat bei einer kleinen Feierstunde – mit Werkstattleitung Karsten Dannenberg, stellvertretender Werkstattleitung Jana Kürbis, Ausbilder Ingo Barke und der Organisatorin vom Referat für Fort- und Weiterbildung für Menschen mit Beeinträchtigungen des Standorts Osterode, Marion Horstkotte – in Empfang nehmen. Der erworbene Fahrausweis gilt bei der Berufsgenossenschaft als der geforderte Befähigungsnachweis und ist in jedem Unternehmen gültig.

Werkstattleiter Karsten Dannenberg bittet regionale Arbeitgeber, die Bedarf an Staplerfahrern haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 05522961362 oder per E-Mail an karsten.dannenberg@h-w-w.de. „Die Mitarbeiter der Werkstatt Osterode unterstützen gerne mit unterschiedlichen Modellen von ausgelagerten Arbeitsplätzen“, erklärte der Werkstattleiter.