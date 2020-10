Die 28. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauen, Planen und Energie des Landkreises Göttingen fand kürzlich in der Wartbergschule Osterode statt. Ein Grund war ein Punkt der Tagesordnung, der die Schule unmittelbar betrifft.

Die Maßnahme „Anbau der Fluchttreppe und des Aufzugs sowie der Errichtung der Podestanlage“ könne insbesondere aufgrund des fehlenden zweiten Flucht- und Rettungsweges nicht in die Folgejahre verschoben werden. Einstimmig wurde sich für die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 200.000 Euro sowie die Verschiebung der Finanzmittel in Höhe von 500.000 Euro für das Herstellen der Barrierefreiheit und der Errichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges ausgesprochen.

Redebedarf zur FTZ

Der Antrag der Gruppe Linke/Piraten/Partei zu „Pflege der Randbereiche und Gräben an Kreisstraßen und Radfahrwegen im Landkreis Göttingen“ wurde nur als Anfrage bewertet und direkt beantwortet: Art und Umfang der Pflege von Randbereichen würden nicht an externe Dienstleister vergeben. Die Pflege erfolge durch das Personal der Kreisstraßenmeisterei. Maßnahmen zum Insektenschutz würden durchgeführt.

Redebedarf gab es vor allem bei der Neustrukturierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ). Derzeit unterhält der Landkreis Göttingen eine FTZ mit den zwei Standorten in Katzenstein und Potzwenden.

Im Gebietsänderungsvertrag zwischen den ehemaligen Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz wurde 2013 ausgeführt, dass die in den Altkreisen vorhandenen FTZ und die entsprechenden Ausbildungsstrukturen auch weiterhin dauerhaft dezentral vorgehalten werden. Einzelne Spezialaufgaben wie auch besondere Ausbildungen werden zentralisiert. Beide Standorte weisen allerdings unterschiedliche strukturelle und bauliche Defizite auf.

Lesen Sie dazu: Ende der FTZ Katzenstein ist besiegelt- Landkreis plant Neubau

Die Anforderungen an eine heutige FTZ werden in der gegebenen Form nicht mehr erfüllt. Die Liegenschaft in Katzenstein wurde vor 42 Jahren, die in Potzwenden vor 35 Jahren erbaut (wir berichteten). Aus Sicht der Verwaltung sollte als nächster Schritt ausschließlich die Weiterentwicklung eines Neubaus einer FTZ an einem zentral gelegenen Standort weiter verfolgt und geplant werden.

Der Beschlussvorschlag, der unter anderem enthält, dass der Landrat abweichend vom Gebietsänderungsvertrag aus 2013 beauftragt werde, Planungen für den Neubau einer FTZ an einem geeigneten zentral gelegenen Standort im Kreisgebiet durchzuführen, wurde einstimmig angenommen. Allerdings wird dieser Beschluss mit dem Satz „Die Kreisverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Osterode am Harz Nachnutzungsmöglichkeiten für die FTZ Katzenstein zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen“ ergänzt. Diese Ergänzung wurde bei einer Gegenstimme angenommen.

Flurbereinigung

Erfreuliche Nachricht gab es auch für die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Niedernjesa. Für den Bau eines Radwegabschnitts zwischen Niedernjesa und Rosdorf wurde eine Kreiszuweisung in Höhe von 35 Prozent der zuwendungsfähigen Baukosten, höchstens 58.500 Euro, -einstimmig. bewilligt. Bereits im Januar 2020 hatte der Ausschuss beschlossen, eine Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro an den Südniedersächsischen Erzeugerverband e.V. für die Durchführung der 2. Südniedersächsischen Regionaltage in den Haushalt aufzunehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Regionaltage nicht stattfinden. Parallel dazu hatte es eine erhebliche Umstrukturierung im Vereinsvorstand gegeben. Beide Ereignisse führten dazu, dass der Verband vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht, um den laufenden Betrieb der Geschäftsstelle zu gewährleisten. Der Ausschuss beschloss einstimmig, die im Haushalt eingeplante Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro für die Durchführung des 2. Südniedersächsischen Regionaltages umzuwidmen und dem Südniedersächsischen Erzeugerverband e.V. zur Abfederung der coronabedingten Einnahmeausfälle zur Verfügung zu stellen.