Ende der FTZ Katzenstein ist besiegelt: Landkreis plant Neubau

Der Kreistag hat sich einstimmig für die Planung einer neuen feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) ausgesprochen. Damit ist das Ende der FTZ in Katzenstein besiegelt. Der Landkreis Göttingen plant den Bau einer neuen Feuerwehrzentrale an einem zentralgelegenen Standort im Kreisgebiet. Ersten Überlegungen nach könnte dies im Raum Herzberg-Gieboldehausen sein. Die beiden bestehenden FTZ in Katzenstein und Potzwenden sollen dann nicht weiter betrieben werden. Zunächst werden 100.000 Euro für die notwendigen Planungen außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt. Das haben die Mitglieder des Kreistags in ihrer Sitzung am Mittwoch in der Osteroder Stadthalle einstimmig beschlossen. Die Hintergründe und Einzelheiten im Folgenden.

Was ist eine feuerwehrtechnische Zentrale?

Eine FTZ dient vor allem der Unterbringung besonderer Fahrzeuge und Geräte und der Lagerung besonders intensiv genutzter Gegenstände wie Schläuche und Löschmittel, außerdem erfolgen dort Pflege, Prüfung und Reparatur von Feuerwehrgeräten und die Durchführung von Ausbildungslehrgängen. Die beiden bestehenden feuerwehrtechnischen Zentralen entsprechen mittlerweile nicht mehr den Anforderungen und müssten umfangreich saniert werden. Diese hohe Investition in die alten Einrichtungen macht aus Sicht des Kreistages und der Verwaltung keinen Sinn.

Landrat Bernhard Reuter begründete den vorgelegten Beschlussvorschlag für einen Neubau in der Sitzung nochmals eingehend und ging auch auf die bei der Kreisfusion getroffene Vereinbarung ein, die beiden FTZ in Katzenstein und Potz­wenden dauerhaft zu erhalten. „Es gab selten ein Projekt im Landkreis Göttingen, das so sorgfältig vorbereitet worden ist“, stellte er fest. Das Kommando der Kreisfeuerwehr sei frühzeitig in die Überlegungen einbezogen worden und es habe auch von dort Zustimmung für den Plan eines Neubaus gegeben, auch von Vertretern aus Osterode.

„Sanierungsbedarf in Millionenhöhe“

Es sei zunächst eine sorgfältige Bestandsaufnahme und umfassende Analyse der beiden bestehenden FTZ gemacht worden. Dabei habe sich ein „enormer Sanierungsbedarf in Millionenhöhe“ herausgestellt. Und trotzdem sei damit „kein optimaler Zustand zu erreichen.“ Die Anforderungen an eine moderne feuerwehrtechnische Zentrale seien enorm gestiegen, denen könnten die beiden alten Einrichtungen nicht gerecht werden. Das Ergebnis dieser Analyse sei auch bei den Vertretern der Feuerwehr unumstritten.

Was den Gebietsänderungsvertrag zwischen den ehemaligen Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz von 2013 angehe, betonte Reuter, dass dieser zwar mehr sei als „politische Prosa“, sondern auch „rechtliche Wirkung“ entfalte, also nicht einfach bei Seite geschoben werden kann. „Aber es gibt keine Ewigkeitsgarantie.“ Die entscheidende Frage dabei sei, ob man sich 2013 auf die Regelung über die FTZ verständigt hätte, wenn man damals „den heutigen Kenntnisstand gehabt“ hätte.

Kritik aus Rat und Verwaltung der Stadt Osterode

In der Sitzung des Kreistags am Mittwoch in der Osteroder Stadthalle ging Landrat Reuter (SPD) auch auf Kritik aus Rat und Verwaltung der Stadt Osterode an diesen Plänen ein.

In der Stadtratssitzung Anfang September hatten sich die Kommunalpolitiker verstimmt darüber gezeigt: „Ich bin verärgert und entsetzt, wie mit uns als Stadt umgegangen wird“, hatte Osterodes Bürgermeister Jens Augat (SPD) gesagt. „Das Vorgehen ist ein klarer Bruch des Fusionsvertrages.“ Er kritisierte auch die Informationspolitik des Landkreises: Von den aktuellen Planungen habe man erst aus den Medien erfahren. Er stellte die Frage in den Raum, was künftig mit den FTZ-Gebäuden wird. SPD-Fraktionschef Jörg Hüddersen sagte in der Sitzung: „Hier geht es um die vitalen Interessen der Stadt Osterode, und man setzt sich einfach über den Fusionsvertrag hinweg.“

Reuter sieht Kommunikationsproblem im Osteroder Rathaus

Reuter wies diese Vorwürfe aus dem Osteroder Rat im Kreistag deutlich und entschieden zurück: Er deutete die Kritik von Augat als Anzeichen eines Kommunikationsproblems, für das er aber jede Verantwortung ablehnte. „Vor mehr als einem Jahr war die Stadt im Grundsatz informiert“, stellte er klar. Er erinnerte an den Kreisfeuerwehrverbandstag, der im Juni 2019 in Förste stattgefunden hatte. Schon dort sei die Zukunft der FTZ Thema gewesen. Kreisrätin Marlies Dornieden (CDU) habe über die Überlegungen für eine neue Zentrale im Bereich Herzberg-Gieboldehausen und den aktuellen Stand der Planungen berichtet. „Alle, die in der Osteroder Feuerwehr etwas zu sagen haben, waren dort“, sagte Reuter.

Die CDU-Kreistagsfraktion besuchte vor Kurzem gemeinsam mit der CDU Osterode die FTZ Katzenstein, um sich vor Ort selbst Eindrücke über den Zustand zu verschaffen. Der Tenor lautete: Eine Veränderung ist dringend erforderlich. Foto: CDU / Partei

Ende August habe Dornieden zudem den Osteroder Bürgermeister und den Stadtbrandmeister im Detail informiert. Mehr habe man „zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht sagen“ können. Und als Hinweis an Augat sagte Reuter: „Kommunikation ist nicht nur Bringschuld, sondern auch eine Holschuld.“ Er verstehe nicht, warum die Kommunikation zwischen dem Bürgermeister und den Osteroder Kreistagsabgeordneten „nicht funktioniert hat.“ Wenn es hierbei Probleme gab, würden diese „innerhalb der Sphäre der Stadt Osterode“ liegen. Reuter: „Dafür lasse ich mich ungern persönlich kritisieren.“

Nachnutzungsmöglichkeiten für die FTZ Katzenstein

Um aber auf die verständlichen Bedenken über die weitere Verwendung der FTZ-Gebäude in Katzenstein einzugehen, war der Beschlussvorschlag des Kreistages ergänzt worden um den Satz: „Die Kreisverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Osterode Nachnutzungsmöglichkeiten für die FTZ Katzenstein zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen.“

Über die Zukunft der Gebäude in Katzenstein könne aber erst gesprochen werden, wenn klar sei, wie die Feuerwehrbereitschaft in Osterode dann zukünftig aufgestellt ist, etwa was Fahrzeuge und Besatzungen angeht.

„Keine Zentralisierung in Göttingen“

Reuter ging auch auf die Suche nach einem geeigneten Standort für die zukünftige FTZ ein: „Es wird keine Zentralisierung in Göttingen geben“, betonte er. Der neue Standort könne „genauso gut im Altkreis Osterode liegen wie im Altkreis Göttingen. Aber vier Jahre nach der Fusion kann das kein Argument mehr sein.“ Am Ende seiner Rede warb Reuter nochmals für den Vorschlag der Verwaltung: „Wollen wir viel Geld in die alten FTZ stecken oder die Chance nutzen, eine moderne FTZ zu schaffen? Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen.“

Dieser Appell war aber offenbar überflüssig, denn die Sprecher der Fraktionen signalisierten mehr als deutliche Zustimmung zu den Plänen: Dr. Andreas Philippi (SPD) nannte die Pläne „zeitgemäß und zukunftsorientiert“. Bezüglich des Gebietsänderungsvertrags für die Kreisfusion sagt er, es sei „normal, sich über Verträge Gedanken zu machen“, wenn neue Fakten bekannt werden. Er verstehe die Bedenken aus Osterode wegen der Nachnutzung der FTZ, aber der Aufwand für die Ertüchtigung der beiden alten Zentralen sei nicht tragbar. Ähnlich äußerte sich auch Raymond Rordorf (Grüne): Die Vereinbarungen aus dem Vertrag würden dort enden, „wo das Allgemeinwohl berührt“ wird. Und Harm Adam (CDU) lobte mehrfach die „sorgfältige Vorbereitung“ des Beschlusses durch die Kreisverwaltung. So fiel der Beschluss einstimmig bei einer Enthaltung.