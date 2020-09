„Perfect Match“ – 1. Virtuelle Ausbildungsplatzsuche in Osterode

Erstmals bietet die Handwerkskammer eine virtuelle Möglichkeit für die Ausbildungssuche in Osterode. Ausbildungsbetriebe stellen sich am 30. September um 16 Uhr per Videochat vor. Es werden noch interessierte Schüler gesucht, die in diesem Jahr oder 2021 eine Ausbildung im Handwerk beginnen wollen. Auch Eltern können teilnehmen.

Mit dem Ziel, Bewerberinnen und Bewerber auch in Zeiten von Corona mit Ausbildungsunternehmen zusammenzubringen, bietet die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen das „Perfect Match“ – die erste virtuelle Ausbildungsplatzsuche für Osterode an. Mittels einer Videokonferenzsoftware stellen Ausbildungsbetriebe in wenigen Worten ihren Betrieb und ihre noch freien Lehrstellen vor.

Einfach einloggen

Teilnehmende Schüler und ihre Eltern müssen dabei nichts weiter tun, als sich einzuloggen und sich eine Meinung zu bilden.

Moderiert wird das Format von Bianca Haupt und Ole Trojak, den Ausbildungsplatzmatchern der Handwerkskammer, die den fünf Handwerksbetrieben aus der Region Osterode, die sich präsentieren, fünf Fragen stellen.

Vorstellung in acht Minuten

Damit stellen die Betriebe sich und die verschiedenen Ausbildungsberufe innerhalb von rund acht Minuten vor. Teilnehmende Schüler können zuhören, Fragen im Chat stellen. Im Anschluss an das „Perfect Match“ schreiben die Schüler via WhatsApp eine Nachricht an die Matcher der „Passgenauen Besetzung“ und teilen mit, welchen Betrieb sie für ein Vorstellungsgespräch näher kennenlernen wollen. Den Kontakt zu den Betrieben stellt die Handwerkskammer her.

Die ersten zwei Durchläufe für den Landkreis Hildesheim mit Ausbildungsplatzmatcher Ole Trojak waren ein Erfolg.

Keine Hemmschwelle

Der Termin zwischen Betrieb und potenziellem Azubi wird also von der Kammer arrangiert. Null Prozent Hemmschwelle, 100-prozentige Chance auf ein Vorstellungsgespräch, so dir Organisatoren.

Anmeldung zum Termin und weitere Informationen: Bianca Haupt und Ole Trojak, 05121/162-138, matching@hwk-hildesheim.de.