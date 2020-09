Premiere: Kalender zeigt Bilder aus Förste aus 110 Jahren

Der Verein Heimatkundliche Dorfgemeinschaft Förste-Nienstedt hat einen Kalender für 2021 herausgegeben. Der erste „Historische Kalender Förste–Nienstedt“ wurde aus Anlass des 50-jährige Bestehens des Dorfmuseums in der ehemaligen Volksschule erstellt. An zwei Terminen soll der Kalender vor dem Edeka-Markt in Förste verkauft werden: am 26. September und am 2. Oktober.

Fotografischer Brückenschlag

Eine Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten trotz der Einschränkungen der Corona-Krise einen „fotografischen Brückenschlag in die Geschichte der beiden Dörfer geschlagen“, wie der Verein mitteilt.

Entstanden sei die Idee bereits vor einem Jahr. „Als wir uns konkret mit den Themen für die zwölf Kalenderblätter befasst haben, sorgte Covid-19 dann für eine tiefe Verunsicherung“, sagt Martina Binnewies, die Initiatorin der Gruppe. Gemeinsam mit Christa Liedtke, Ursel Ostermeier, Klaus Haase und Uwe Koch entschloss sich die Beisitzerin der Heimatkundlichen Dorfgemeinschaft, dass es mit dem Projekt „jetzt erst recht“ weitergehen sollte. „Wir wollten in dieser Zeit ein starkes Zeichen setzen“, sagt Ursel Ostermeier.

Dorfgemeinschaft sorgt für die Finanzen

Die Idee, Sponsoren für den Kalender zu werben, wurde jedoch verworfen. „Wir wollten es allein schaffen“, sagt Christa Liedtke, „wir wollten während des Stillstands des Vereinslebens zeigen, dass Förster und Nienstedter trotzdem aktiv sind.“ Und die Dorfgemeinschaft sorgte dann auch für die notwendige finanzielle Rückendeckung.

So ist jetzt in Zusammenarbeit mit Rainer Starfingers Werbeberatung aus Hattorf mit zwölf verschiedenen Themen ein prächtiger Bilderbogen der Förster und Nienstedter Geschichte auf zwölf Monatsblättern als Kaleidoskop entstanden. Themen sind zum Beispiel Wintervergnügen, Schützenfest, Kleinbahn und Gaststätten aus den vergangenen 110 Jahren.

Menschen zeigen

Großen Wert haben die Autoren des Kalenders vor allem auf die Menschen aus den Dörfern gelegt, die auf den Fotos abgebildet sind. Viele sind in der Legende namentlich genannt. Der Kalender ist auch bei den Mitgliedern der Gruppe erhältlich.

