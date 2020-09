Fünftklässler bekommen bunte „Team Tilman“-Shirts

Eine farbenfrohe Überraschung gab es für die neuen fünften Klassen am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium (TRG) zu Beginn eines neuen Schuljahres in Corona-Zeiten: Zur Begrüßung wurden alle Klassen mit T-Shirts in „ihren“ Klassenfarben ausgestattet, sodass sie jetzt auch optisch zu echten „Tilmännern“ wurden.

Aufgrund der schon seit einigen Monaten geltenden strengen Hygiene- und Abstandsregeln gestaltete sich der Übergang von den Grundschulen zum Gymnasium in diesem Sommer ganz anders als in den Jahren davor. Es gab weder einen Tag der offenen Tür noch den traditionellen Kennenlerntag an der neuen Schule – alle Aktivitäten, die eine erste Identifikation mit dem Gymnasium ermöglichen könnten, mussten in diesem Jahr leider ausfallen. Aber auch bei allen Abschlussfeiern in den Grundschulen musste aufgrund der bestehenden Auflagen auf so einiges verzichtet werden.

Umso schöner sollte nun also der Start am TRG werden. Wieder in ganzen Klassen, im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“, konnten die Schüler mit einer Feierstunde in der Stadthalle begrüßt werden. In den ersten vier Tagen des Schuljahres, den sogenannten Einführungstagen, hatten die Kinder gemeinsam mit ihrer neuen Klassenlehrerin dann die Möglichkeit, sich sowie die neue Schule besser kennenzulernen und auf den veränderten Schulalltag einstellen zu können. So wurden zahlreiche Spiele zum Kennenlernen ausprobiert, die Wege zu den Fachräumen geübt, aber auch schon erste Strategien für das Führen des Schulplaners sowie die Organisation des Nachmittags gelernt.

Das Highlight in der zweiten Woche stellte neben dem Beginn des Regelunterrichts mit spannenden neuen Fächern sicherlich die T-Shirt-Übergabe durch die KKT Group und die Kindersportstiftung Osterode dar.

Gemeinsam mit KKT Frölich (Kautschuk-Kunststoff-Technik) und der Kindersportstiftung war im Vorfeld die Idee entwickelt worden, die neuen Schüler mit einem farbenfrohen T-Shirt auszustatten, durch welches sie auch sichtbar Teil der neuen Schulgemeinschaft werden sollten. Dass das Zusammenhalten, vor allem in einer Klassen- und Schulgemeinschaft, gerade in diesen schwierigen Zeiten von besonderer Bedeutung sei, betonte Dr. Sven Vogt, Geschäftsführer der KKT Group und der Kindersportstiftung, in seiner kleinen Ansprache an die Schüler im Rahmen der Übergabe der bunten T-Shirts mit dem Aufdruck „Team Tilman“. Es sei wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und dies ginge am besten, wenn man sich auch mit der Sache, für die man gemeinsam einsteht, identifizieren könne, so Vogt weiter. Gerade Letzteres sollte mit den neuen T-Shirts nun viel leichter fallen.

Schulleiter Dietmar Telge dankte abschließend den Sponsoren im Namen der Schulgemeinschaft noch einmal für die großzügige Sachspende, welche es ermöglichte, den kompletten Jahrgang mit einem Begrüßungs-Shirt auszustatten.

Die Kinder selbst zeigten sich begeistert von ihren neuen Shirts und wollen diese zukünftig mit Stolz auf Schulveranstaltungen oder sogar im (Schul-)Alltag tragen.