Schicke rote Shirts

Große Freude auf dem Sportplatz in der Freiheit: Jungunternehmer Martin Müller (Geschäftsführer und Inhaber der MM Cargo) übergab der Herrenmannschaft zum Saisonauftakt 38 Sweatshirts. Die Mannschaft um dem I. Vorsitzenden Arne Warmuth bedankte sich mit einem „edlen Tropfen“ beim Spender und hofft auch in der kommenden Saison die nötigen Punkte in der 1. Kreisklasse einzufahren.

