Osterode: Mann will umziehen – Diebe klauen ihm Waschmaschine

Zu einem kuriosen, aber ärgerlichen Diebstahl kam es vor Kurzem in Osterode.

Ein Mann aus Osterode hatte für seinen Umzug am 31. August zwischen 7 und 21 Uhr diverse Möbelstücke in einer Durchfahrt zum Hinterhof in der Straße Burgfrieden abgestellt. Im Laufe des Tages stellte er fest, dass unbekannte Täter eine Waschmaschine, ein Glasregal sowie einen Küchenschrank entwendet hatten, berichtet die Polizei. Dem Geschädigten entstand so ein Schaden von 200 Euro.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol/mh