Hexentrail: Mehr als 70 Teams machen am Samstag mit

Eigentlich hätte an diesem Wochenende der Harzer Hexentrail stattfinden sollen, coronabedingt muss der Spendenlauf allerdings ausfallen. Ganz verzichten wollte man jedoch nicht, so entstand die Idee des Orgateams, dass die Teams am Veranstaltungstag ihren persönlichen „Hexentrail at Home“ gehen können.

Ein Volltreffer, denn rund 350 Teilnehmer werden sich am Samstag auf den Weg machen, um mindestens 25 Kilometer auf unterschiedlichen Strecken zu laufen. Das Orgateam hat für diesen besonderen Hexentrail Startnummern und Medaillen zur Verfügung gestellt. Diese konnten sich die Teams in der Touristeninformation Osterode abholen. Die Verleihung der Medaillen wird allerdings etwas ruhiger erfolgen, nach der erfolgreich absolvierten Kilometerzahl dürfen sich die Teilnehmer die Medaillen selber umhängen.

Inklusives Team

Das inklusive Team Harz-Weser-Wohnen um Bernd Goltermann hat sich eine besondere Strecke für ihren Hexentrail at Home ausgedacht. Das Team wird an der Wohnstätte der Harz-Weser-Werke in Sievershausen bei Dassel starten, von dort nach Osterode gehen und dabei rund 60 Kilometer bewältigen. Gegen 20 Uhr wird die Gruppe am Samstag an der Stadthalle in Osterode erwartet.