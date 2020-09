Diebe stehlen kompletten Zigarettenautomaten in Schwiegershausen

In Schwiegershausen haben Unbekannte Dienstagnacht einen kompletten Zigarettenautomaten von der Fassade einer Scheune in der Junkernstraße gestohlen.

Der Polizei Osterode liegen erste Hinweise vor, wonach gegen 1.50 Uhr zwei Autos und mehrere Personen in unmittelbarer Nähe des Tatortes beobachtet wurden. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um die späteren Diebe handelt. Der Automat wurde vermutlich mit Spezialwerkzeug von der Wand abmontiert und dann mit einem der Fahrzeuge abtransportiert. Der Gesamtwert inklusive Inhalt soll rund 3.000 Euro betragen.

Angler entdeckt Teile des Automaten

Am darauffolgenden Nachmittag gegen 13.45 Uhr entdeckte ein Angler die Verkleidung und das Innenleben des in der Nacht gestohlenen Automaten im Schilfgürtel des Osteroder „Kaiserteiches“ und alarmierte die Polizei. Der Fund wurde geborgen und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080.

Weiterer Fall in Rhumspringe

Einen weiteren Automatendiebstahl gab es bereits in der vergangenen Woche in Rhumspringe. Hier schlugen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag (27. August) in der Dechant-Hartmann-Straße zu. Es war ein Knall, der Anwohner gegen 4 Uhr aus dem Schlaf riss.

Beim Blick aus dem Fenster beobachtete ein Zeuge nach eigenen Angaben zwei Personen, die den Automaten in den Kofferraum eines dunklen Kleinwagens einluden und anschließend flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Dieben verlief erfolglos. Hinweise hierzu nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen. jk