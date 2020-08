Osterode. Im Juli 2021 soll das große „Harz Open Air“ auf der Bleichestelle in Osterode stattfinden. Mit dabei: Revolverheld, Jürgen Drews und Michael Thürnau.

Revolverheld wird Hauptact des Harz Open Air 2021 in Osterode

Optimistisch blicken Bürgermeister Jens Augat, Wibo-Geschäftsführerin Severine Pfützenreuter, Corina Borgmeyer von der Stadthalle Osterode, Sponsoren und Mewes Entertainment auf den Juli 2021: Am Montag stellten sie die Planungen für das große Harz Open Air am 16. und 17 Juli auf der Bleichestelle in Osterode vor.

Auch Jürgen Drews kommt

Mit dabei sind die Band Revolverheld (im Bild), Jürgen Drews und andere mehr. Es moderiert Michael Thürnau. Der Kartenverkauf hat begonnen.

Ein weiterer Bericht folgt.