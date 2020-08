Mit Fichtensterben wird Holz für Wegespinnen knapp

Seit Jahrzehnten werden Wanderer mit Wegeschildern, etwa 300 Stück im Bereich von Lerbach, sicher durch Wald und Flur geführt. Auch heute noch sind sie trotz Landkarten-Apps von großer Bedeutung. Um ihre Attraktivität zu steigern, hatte sich der Harzklub überlegt, an besonders herausragenden Wegpunkten, so genannte Wegespinnen aufzustellen.

Besonders der Hexenstieg bot sich dafür an. Ist er doch einer der meist bewanderten Wege im Harz. Wegespinnen sind Bäume mit einer senkrechten Stammbaum Verzweigung. Diese müssen erst einmal im Wald gefunden, geschlagen und von der Rinde befreit werden. Da das Aufstellen wegen der Schwere der Wegspinnen oft nicht von Hand geht, ist die Hilfe eines Forwarders (Rückefahrzeug) erforderlich. Dieses erfolgt zum Dank auch immer von den Forstbetrieben.

In die Mitte der Wegespinne kommt eine Holzfigur, entweder eine Hexe oder ein Vogel. Mit dem Anbringen eines Wegschildes ist die Spinne dann fertig. „Vor Jahren haben wir noch nicht daran gedacht, dass es irgendwann mit dem Finden der Wegespinnen ein Ende hat, jetzt leistet der Borkenkäfer ganze Arbeit. Bald wird es wohl keine Fichtenwälder mehr geben und damit auch keine Wegespinnen“, so der Vorsitzende des Zweigvereins Frank Koch.

Führten der Bauden-Steig, Hexenstieg und Försterstieg im Bereich von Lerbach zum größten Teil durch Hochwald, hat sich das innerhalb kürzester Zeit rasant geändert. Durch das Abholzen der kranken Bäume sind Freiflächen und Ausblicke entstanden, die dazu einladen, neue Bänke aufzustellen. „Wer, wie wir, öfter am Hexenstieg ist, wird feststellen, dass sich auch das Verhalten der Wanderinnen und Wanderer geändert hat. Da sind wir wieder bei den Bänken. Rast wird nur noch bei den Schutzhütten gemacht. Auf den dazwischen liegenden Bänken sitzt keiner. Wenn ich an meine Zeit als Kind denke, da war das anders. Mit unseren Eltern sind wir am Sonntag regelmäßig gewandert. Keine so lange Strecke wie den Hexenstieg, aber die Hanskühnburg war z.B. ein beliebtes Wanderziel. So haben das viele, auch ältere Lerbacher, gemacht und die Bänke wurden zum Ausruhen genutzt. Wenn wir heute mit den Wanderinnen und Wanderern am Hexenstieg ins Gespräch kommen, stellt sich fast immer heraus, dass diese durchtrainiert und jung sind“, erklärt der Vorsitzende weiter.

Viele haben schon europaweit Wanderwege erkundet. Es gibt aber auch besondere Ausnahmen. Koch: „So ist mir eine Mutter mit ihrer Tochter an der Hand in Richtung Buntenbock begegnet. Das Mädchen war vielleicht 6 bis 7 Jahre alt und der Rucksack fast genau so groß wie das Mädchen.“

Die Pflege der Wege ist in dieser Zeit nicht so einfach. Der Wald befindet sich im Umbruch und damit werden auch die Wege in Mitleidenschaft gezogen. Das ist nicht zu ändern und die Harzklub-Zweigvereine müssen damit noch einige Zeit leben. Vorausschauend sei zu sagen, dass die größte Schwierigkeit der Harzklub Vereine darin besteht, Nachwuchs zu finden. Die Arbeit ist ehrenamtlich, erfordert Geschick und Freude an der Natur. Wenn sich hier nichts ändert, wird die Kommune die Arbeiten übernehmen müssen, denn die Wanderwege wie der Hexenstieg müssen ja erhalten bleiben.